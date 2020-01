Le nouveau téléphone pliable de Huawei devrait offrir plusieurs améliorations de conception par rapport à Mate X – .

Lorsque le téléphone pliable Huawei Mate X de première génération a été lancé au MWC 2019 l’année dernière, il a simplement volé la vedette. Il avait l’air et se sentait bien, et il a facilement éclipsé son plus grand rival, le Galaxy Fold, qui a été dévoilé quelques jours avant le Mate X. Mais 2019 ne s’est pas avéré être une bonne année pour les combinés pliables.

Les problèmes de durabilité du Fold ont obligé Samsung à retarder son lancement de cinq mois. Le Mate X a ensuite connu des retards importants, dont certains ont été imputés aux tests 5G. Les deux sociétés devraient lancer de nouveaux appareils pliables cette année, chacun disposant d’une technologie plus mature. Le Galaxy Z Flip sera dévoilé début février, selon des rapports, tandis que Huawei devrait dévoiler les Mate X à un moment donné en mars.

Le Z Flip est apparu jusqu’à présent dans plusieurs rumeurs, qui ont révélé que le combiné pourrait comporter un écran en verre au lieu de plastique, et qu’il pourrait coûter seulement 1000 $. Le téléphone est censé introduire un tout nouveau design pour les téléphones pliables Samsung, car le Z Flip ressemblera beaucoup au téléphone pliable Motorola Razr.

Selon MyDrivers, Huawei travaillerait sur sa propre coque, qui sera lancée au second semestre 2020. La mise à niveau du Mate Xs pourrait également avoir une longueur d’avance, selon le même rapport.

Le nouveau téléphone est censé être plus petit que l’original et comportera une conception de charnière améliorée. Le Mate Xs est également censé être plus durable que son prédécesseur et plus facile à produire, ce qui pourrait aider Huawei à vendre plus d’unités. Le prix du téléphone doit également baisser pour que cela se produise. À plus de 2500 $, le Mate X n’est certainement pas économique, et c’est le téléphone le plus cher que vous pouvez acheter en ce moment, en supposant que vous puissiez le trouver dans les magasins.

En ce qui concerne les spécifications, le nouveau Mate Xs devrait fonctionner sur la dernière puce Kirin 990 de Huawei, qui est livrée avec une connectivité 5G intégrée. On ne sait pas quand le Mate Xs est censé être lancé, mais il serait logique que Huawei dévoile à la fois le P40 et les nouveaux Mate Xs lors du même événement en mars. Cela suppose que le fournisseur chinois de smartphones ne lancera pas ses nouveaux téléphones pliables au MWC 2020 fin février.

