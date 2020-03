Le nouveau vidéoclip vibrant de Lady Gaga tourné exclusivement avec l’iPhone 11 Pro d’Apple

Dans un effort pour montrer au monde à quel point l’appareil photo est impressionnant sur son iPhone 11 Pro, Apple a révélé que le clip du dernier single de Lady Gaga, Stupid Love, a été entièrement tourné sur le combiné phare.

La vidéo de Stupid Love est réalisée par le cinéaste australien Daniel Askill, avec la photographie de Sebastian Wintero et le montage de Lorin Askill.

Selon PCMag, Stupid Love a été tourné à l’aide de l’application Filmic Pro, qui est capable de fournir une cadence d’images plus cinématographique et une apparence générale aux vidéos des smartphones, ainsi que du “matériel supplémentaire”, comme des équipements d’éclairage professionnels et des stabilisateurs.

Une combinaison similaire de l’application Filmic Pro, du matériel iPhone et de l’équipement de tournage supplémentaire a également été utilisée pour tourner le long métrage du réalisateur Steven Soderbergh Unsane en 2018.

Vous pouvez consulter un aperçu de la plate-forme utilisée pour capturer le clip de Stupid Love ci-dessous, gracieuseté du compte Instagram de la communauté de fans de Lady Gaga, GagaDaily.

Bien sûr, ce n’est pas la première vidéo pop majeure à être filmée à l’aide de l’iPhone 11 Pro – le combiné a également été utilisé pour tourner le clip de Lose You to Love Me de Selena Gomez, qui a été publié en octobre 2019.

Vous pouvez consulter la vidéo complète de Stupid Love de Lady Gaga ci-dessous. La piste est également disponible pour diffuser sur tous les principaux services de streaming.