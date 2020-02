Le nouveau Xiaomi Mi 10 Pro aura cinq caméras arrière

Il y a quelques jours, nous avons vu que le Xiaomi Mi 10 allait être un smartphone haut de gamme équipé de composants de dernière génération. La société chinoise utilisera la mémoire LPDDR5 et un modem 5G dans son nouveau terminal étoile, et nous savons que la présentation officielle aura lieu la prochaine fois 13 févrierbien qu’il aura une “deuxième partie”.

Xiaomi a confirmé sa présence dans le Mobile World Congress 2020, un événement très important qui, comme nous le savons, aura de grandes absences en raison de l’impact du coronavirus de Wuhan. Comment pourrait-il en être autrement, la société chinoise profitera de sa participation à cet événement pour Montrez au monde votre nouveau Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro.

Comme nous pouvons le voir dans le tweet ci-joint, une autre des grandes nouveautés qui apportera le nouveau de la société chinoise au niveau du matériel sera l’incorporation de cinq caméras arrière dans le modèle Pro, l’un d’eux avec un Capteur 108 MP

Lumières …? PRÊT!

Appareil photo …? PRÊT!

ACTION! # Série Mi10… Rendez-vous le 23 février! #LightsCameraAction pic.twitter.com/tTBzaK5faP

– Xiaomi # First108MPPentaCam (@Xiaomi) 8 février 2020

Le Xiaomi Mi 10 vise à devenir l’un des meilleurs smartphones haut de gamme

Bien sûr, Xiaomi n’a épargné aucune ressource pour créer un terminal de première classe. La série Xiaomi Mi 10 sera intégrée métal et cristal, adoptera une ligne de conception moderne et entièrement mise à jour, avec un format tout écran amélioré grâce à l’intégration de la caméra avant dans un petit espace flottant et la courbure sur les côtés de l’écran.

Ses spécifications brilleront également avec sa propre lumière, car l’écran aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, aura un Snapdragon 865 SoC, ils auront une connectivité 5G (en option), ils utiliseront la mémoire LPDDR5 (12 Go-16 Go, selon la version), le stockage UFS 3.0 et ils auront un ensemble de caméras impressionnant: capteur principal de 108 MP et quatre autres caméras de support.

Le prix de vente n’a pas encore transcendé, mais si l’on prend comme référence le coût des modèles de la génération précédente, il est clair qu’ils évolueront à des niveaux très raisonnables. Ainsi, le Xiaomi Mi 10 pourrait atteindre le marché avec un prix approximatif de 400-450 euros dans sa configuration de base, tandis que le Xiaomi Mi 10 Pro devrait être autour 500-550 euros, environ.