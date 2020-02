Le nouveau Xperia 10 II de Sony est un téléphone étanche de milieu de gamme avec trois caméras

Sony vient de dévoiler le nouveau Xperia 1 II, et à côté de lui vient le Xperia 10 II qui est l’offre de milieu de gamme de la société pour 2020.

Il remplace les Xperia 10 et Xperia 10 Plus dans la gamme de l’entreprise, mais cette année, il n’y aura qu’une seule taille de téléphone. La spécification est similaire au combiné 2019, mais il y a quelques grandes améliorations.

Il s’agit du premier téléphone milieu de gamme de Sony à proposer trois caméras à l’arrière, et il est également le premier à arborer la conception étanche IP65 / 68 qui est un incontournable de ses téléphones phares depuis des années.

Cet appareil photo a l’air puissant sur le papier avec un capteur arrière de 12 mégapixels fonctionnant en combinaison avec deux vivaneaux de 8 mégapixels qui visent à offrir une autofocus puissante, selon le marketing que nous avons vu jusqu’à présent.

À l’avant du téléphone se trouve une caméra selfie 8MP qui devrait vous fournir des prises de vue puissantes orientées vers l’avant.

Le combiné a un design similaire au téléphone que nous avons vu en 2019 avec un poids de 151 grammes et les choix de couleurs noir ou blanc. Ses dimensions sont de 157 x 69 x 8,2 mm, plus la prise casque 3,5 mm reste également sur le téléphone.

L’écran est un panneau Full HD + OLED de 6 pouces avec un rapport d’aspect de 21: 9. Le raisonnement pour le 21: 9 est que la société pense qu’elle offre plus d’espace pour regarder des vidéos, jouer à des jeux et plus lorsqu’elle est en paysage.

À l’intérieur se trouve un chipset Qualcomm Snapdragon 665 qui devrait bien alimenter le téléphone, mais n’offrira pas des performances haut de gamme comme nous l’attendons des téléphones phares comme le Xperia 1 II ou le Samsung Galaxy S20.

Il y a 4 Go de RAM ici et 128 Go de stockage pour tout ce que vous voulez sur le téléphone. Le Xperia 10 II n’est pas livré avec la 5G, vous ne pourrez donc obtenir qu’un signal 4G. La batterie est une cellule de 3600 mAh.

Nous devons encore savoir exactement quand et où le Xperia 10 II sortira, mais nous savons que ce sera entre mars et juin de cette année. Le prix n’est pas encore clair actuellement, mais nous nous attendons à un coût similaire au prix du Xperia 10 2019 à 299 £ / 349,99 $ (environ 550 AU $).