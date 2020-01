Le Nouvel An chinois débarque officiellement sur le jeu

Fortnite, le jeu phare de la société américaine Epic Games, continue de saturer l’ensemble du marché des jeux vidéo depuis plus de deux ans maintenant. Bien qu’il ait récemment reçu de nombreuses critiques liées au report de la deuxième saison, le jeu Battle Royale continue de battre tous les records en enregistrant quotidiennement des millions d’utilisateurs connectés.

Avec l’arrivée de la dernière mise à jour, de nombreuses innovations intéressantes ont été introduites dont la nouvelle mission “Ball 8 VS Ball in the hole”, ou une série de défis chronométrés entièrement dédiés au costume Balle 8. En relevant tous les défis de la nouvelle mission, donc, les utilisateurs débloqueront une version dorée inédite du célèbre costume disponible via Battle Pass. Voici les premiers défis disponibles:

Gagnez des médailles de bronze en obtenant des éliminations en un seul match

Sonnez la cloche d’une maison avec un adversaire à l’intérieur dans plusieurs jeux

Dansez pour Rainbow Rent, le Beach Bus et Canoe Lake

Fortnite Chinese New Year: voici les actualités de l’événement

L’événement tant attendu est également disponible depuis quelques jours Nouvel an chinois. Pendant toute la durée des vacances, Epic Games a décidé de mettre à disposition des nouveautés exclusives que les utilisateurs peuvent acheter via la boutique en jeu. Parmi les nouveaux contenus, nous trouvons la peau Gan, dont le prix est d’environ 1 200 V-buck, le désormais connu Skin Guan Yu et deux des ballets les plus emblématiques du jeu, à savoir Poki et Fisher.

Voici tous les skins disponibles:

Gan (Costume) – 1200 V-buck

Guan Yu (Costume) – 1500 V-buck

Baozi Brothers (Costume) – 1500 V-buck

Calcafiamma (Costume) – 1200 V-buck

Défenseur écarlate (Costume) – 800 V-buck

Groove Saxy (Musique) – 200 V-buck

Sconquasso (collection d’outils) – 800 V-buck

Poki (Emote) – 500 V-buck

Fisher (Emote) – 500 V-buck