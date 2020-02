le nouvel appareil de l’entreprise passe par Geekbench

Le 5 mars est la date choisie par la société chinoise Realme pour annoncer officiellement toute une série de nouveaux produits technologiques. Par exemple, le nouveau groupe intelligent de la marque Realme sera présenté, ou le nouveau groupe Realme, mais pas seulement. Nous savons que deux nouveaux smartphones seront annoncés à cette date, c’est-à-dire les prochains Realme 6 et Realme 6 Pro. C’est précisément ce dernier modèle, en particulier, qui a été repéré il y a quelques heures sur le portail de référence Geekbench.

Realme 6 Pro sur Geekbench: c’est ce qui a émergé

Le numéro de modèle qui a été enregistré sur Geekbench est RMX2061 et c’est exactement la même chose rapportée sur la certification IMDA reçue de l’appareil il y a quelques jours. A partir de ces premiers résultats de référence, nous pouvons observer les scores totalisés, c’est-à-dire 571 points en single core et 1676 points en multi core. En plus de cela, Geekbench confirme que le logiciel que nous trouverons installé à bord sera Android 10 et que nous aurons 8 Go de RAM.

Malheureusement, ces résultats de référence ne révèlent pas clairement quel processeur sera installé à bord du nouveau Realme 6 Pro. Selon les dernières rumeurs, le processeur choisi par l’entreprise pourrait être le SoC Snapdragon 720G par Qualcomm. Cependant, il convient de noter que les scores totalisés par l’appareil sont similaires à ceux du dernier Realme X2, qui avait cependant le Snapdragon 730G SoC comme processeur.

Nous verrons ce que sera réellement le processeur que nous verrons sur cet appareil. En attendant, nous vous rappelons que l’avenir Realme 6 Pro sera équipé d’un écran avec un Taux de rafraîchissement de 90 Hz et qui aura un secteur photographique composé d’un caméra arrière quad avec un capteur photographique principal de 64 mégapixels.