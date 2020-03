Le nouvel appareil de Realme arrive officiellement sur le marché

Aujourd’hui, la société chinoise Realme a enfin dévoilé sur le marché un nouveau smartphone appartenant à la série d’appareils Realme 6, le nouveau Realme 6i. Au cours des derniers jours, nous avons été témoins de nombreuses rumeurs et spoilers concernant le nouveau terminal de la société, mais maintenant nous avons tout confirmé.

Realme 6i officiel: écran à encoche et caméra quadruple

Bien que la marque Oppo sub n’ait présenté le smartphone Realme 5i qu’en janvier, Realme a déjà officiellement présenté son successeur sur le marché. D’un point de vue esthétique, le nouveau Realme 6i ne présente aucune distorsion par rapport au modèle précédent. Sur le devant de l’appareil il est en fait présent un affichage avec une encoche et à l’arrière on trouve une caméra quadruple feu tricolore. Le panel est toujours un LCD IPS avec une diagonale de 6,5 pouces et une résolution HD +.

Bien qu’il y en ait toujours un caméra arrière quad, sur le nouveau modèle de l’entreprise, nous trouvons de meilleurs capteurs que par le passé. On trouve en fait un capteur photographique principal de 48 mégapixels (sur son prédécesseur, il était de 12 mégapixels à la place) accompagné d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels. Ensuite, le processeur monté sur l’appareil change considérablement. Le nouveau Realme 6i c’est en fait le premier smartphone à être alimenté par le processeur MediaTek Helio G80. Nous avons des différences par rapport au dernier Realme 5i également du point de vue du logiciel. Ici on trouve en effet Android 10 et il y a aussi un port de charge USB type C.

Tarifs et disponibilités

Le nouvel appareil de marque Realme pour le moment, il sera disponible à l’achat au Myanmar à partir du 29 mars dans les couleurs Lait blanc et Thé vert au prix d’env. 148 € pour la version de 3/64 Go jusqu’à un maximum d’env. 180 € pour la version de 6/128 Go.