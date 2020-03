le nouvel appareil Nokia avec Android Go est officiel

Au cours des dernières heures, la société finlandaise HMD Global a annoncé sur le marché mobile un nouveau smartphone d’entrée de gamme de marque Nokia avec la version logicielle Android Go, ou le nouveau Nokia C2. Analysons brièvement ses principales caractéristiques.

Nokia C2 officiel: voici les spécifications techniques

Comme déjà mentionné, le nouvel appareil de marque Nokia appartenant au bas de gamme du marché, il a la version logicielle Android Go, basé sur Android 9 Pie. Cette version particulière du système d’exploitation Google vous permet d’avoir sur les smartphones des spécifications techniques qui ne sont pas au sommet des performances acceptables.

À bord, l’appareil est en fait présent un processeur quad-core 1,4 GHz et avec seulement 1 Go de RAM et seulement 16 Go de stockage interne. Dans tous les cas, il y a aussi la possibilité d’étendre la mémoire interne jusqu’à 64 Go via une carte microSD. La batterie de l’appareil a une capacité de 2800 mAh et vous pouvez le recharger via le port microUSB.

De face le nouveau dispositif de plaque d’immatriculation Nokia possède un Écran LCD IPS au format 18: 9 et avec une diagonale de 5,7 pouces en résolution HD +. Il n’y a ni encoche ni rien d’autre, car on trouve des cadres assez généreux. La connectivité fournit à la place une connectivité 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, prise audio pour casque et radio FM. Enfin, le secteur photographique se caractérise par un appareil photo avant et arrière 5 mégapixels chacun.

Tarifs et disponibilités

La société dévoilera les prix et la disponibilité de la nouvelle entrée de gamme Nokia C2 à partir du 19 mars prochain. Pour l’instant, nous savons que l’appareil sera disponible en deux couleurs, c’est-à-dire noir et cyan.