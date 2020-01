le nouvel appareil obtient la certification Bluetooth

Lors du dernier salon Mobile World Congress 2019 qui s’est tenu à Barcelone, la société HMD Global a présenté plusieurs smartphones appartenant à la gamme moyenne-basse du marché et parmi eux il y avait le Nokia 4.2. Apparemment, il semble que l’entreprise soit presque prête à annoncer le successeur de ce modèle, ou le suivant Nokia 4.3.

Nokia 4.3 certifié par Bluetooth SIG

Depuis quelque temps, de nouveaux smartphones de la société HMD Global sont en ligne et de nouvelles informations sont arrivées aujourd’hui. Comme mentionné précédemment, l’un des futurs appareils de l’entreprise a été certifié par l’organisme Bluetooth MR. Plus précisément, l’appareil a été certifié avec le numéro de modèle Nokia TA-1207 et devrait arriver sur le marché sous le nom de Nokia 4.3.

Grâce à l’arrivée de cette certification, nous avons quelques petites confirmations concernant les spécifications techniques. Tout d’abord, il semble qu’à bord du nouveau smartphone de marque Nokia, il y aura à nouveau un processeur domestique Qualcomm, ou SoC Snapdragon, même si le nom exact du processeur choisi n’est pas spécifié dans la certification. En plus de cela, il est apparu que la hauteur de l’appareil sera de 146,6 mm, tandis que la largeur sera de 70,5 mm.

Le prochain salon mondial Mobile World Congress 2020 se rapproche et il est presque certain que la société HMD Global annoncera la nouvelle Nokia 4.3 à cette occasion. Nous verrons quels changements il y aura du point de vue de la conception. Nous vous rappelons que son prédécesseur, le Nokia 4.2, se caractérise par un écran avec une petite encoche tombante et à l’arrière il a une double caméra arrière.