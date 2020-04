le nouvel appareil Oppo avec écran 120 Hz et 5G

Le nouveau smartphone haut de gamme d’Oppo, le prochain Oppo Reno Ace 2, devrait enfin arriver officiellement sur le marché mobile le 13 avril prochain. En plus de cet appareil, dans les plans de la société chinoise il y a aussi le nouveau Oppo A92s, qui a été repéré en ligne dans certains rendus et teasers.

Oppo A92 bientôt disponible avec un affichage 120 Hz

Le nouveau smartphone de marque Oppo apportera avec lui bon nombre des dernières tendances du moment. En regardant un image teaser officielle publié en ligne par la société chinoise elle-même, il est possible de noter que cet appareil sera doté d’un grand écran avec un double trou et plus encore. Le taux de rafraîchissement du panneau sera très élevé, c’est-à-dire bien 120 Hz.

Les caractéristiques de cet appareil ne s’arrêtent pas là. A bord du voisin Oppo A92s la prise en charge des nouveaux réseaux de cinquième génération ne devrait pas manquer. Le processeur qui pourra prendre en charge le Connectivité 5G sera le SoC MediaTek Dimensity 800, au moins selon ce qui est rapporté sur la certification obtenue à partir de l’appareil, c’est-à-dire la certification MIIT (où l’appareil a été enregistré avec le numéro de modèle OPPO PDKM00).

Quant au secteur photographique, grâce à une première rend l’image nous pouvons voir comment il pourrait y avoir une zone carrée à l’arrière avec l’intérieur quatre capteurs photographiques (un peu Huawei P40 Lite et Xiaomi Mi 10 Lite). De ce rendu, il apparaît également sur le cadre latéral un capteur biométrique intégré à l’intérieur du bouton marche / arrêt. Cela pourrait signifier que l’appareil montera un écran LCD IPS et non un AMOLED.