Le nouvel «AppFlow» d’Amazon relie les applications basées sur le cloud aux services AWS, automatisant les flux de données – .

Amazon a publié un nouveau service cloud appelé AppFlow qui promet de connecter facilement des applications cloud aux services AWS, en automatisant le flux de données entre elles sans obliger les entreprises à écrire du code personnalisé.

AppFlow, annoncé mercredi après-midi, est similaire à certains égards aux services existants comme IFTTT et Zapier, mais prend en charge une gamme plus large de scénarios de transfert de données au-delà de l’automatisation du flux de travail.

Microsoft, le concurrent du cloud croisé d’Amazon, propose son propre service appelé Azure Logic Apps qui offre des capacités similaires. Amazon propose également un service d’intégration de données existant appelé EventBridge, destiné aux développeurs. AppFlow, en revanche, offre une interface pointer-cliquer qui peut être utilisée par des personnes telles que des analystes de Business Intelligence ou des administrateurs Salesforce, sans avoir à créer de code personnalisé.

La récupération et le transfert de données dans AppFlow peuvent être déclenchés par des événements spécifiques, à la demande ou selon un calendrier défini. Amazon a cité des applications populaires telles que Salesforce, Zendesk, ServiceNow et Slack comme exemples d’applications pouvant être intégrées à AWS à l’aide d’AppFlow. Les premiers partenaires et clients commerciaux cités par la société sont Salesforce, Trend Micro, Unum Group, Experian et Slack.

Le prix est basé sur la quantité d’utilisation. La société affirme que les utilisateurs d’AppFlow ont la possibilité de transférer des données via AWS PrivateLink, en utilisant le réseau d’Amazon plutôt que l’Internet public, pour plus de sécurité et de confidentialité.