Le nouvel Apple Store de Rome devrait ouvrir ses portes au printemps 2020

Un rapport suggère que le nouveau magasin phare d’Apple à Rome devrait ouvrir ses portes au printemps 2020.

Selon Il Messagero, le nouveau magasin de la capitale italienne, situé sur la Via del Corso dans le Palazzo Marignoli, l’ouverture officielle est annoncée pour le printemps de cette année, cependant, aucune date précise n’est disponible.

Apple va fermer son magasin RomaEst dans la capitale, et le recrutement a commencé pour 120 postes dans le nouvel emplacement. Les ouvertures ont été publiées sur la page des offres d’emploi d’Apple aujourd’hui, le 9 janvier.

Le magasin fait parler de lui depuis 2012 et a été conçu par la firme britannique Foster + Partners, qui a également conçu le célèbre magasin Piazza Liberty d’Apple à Milan. Selon “les premiers rendus officiels”, le nouveau magasin est un véritable délice de marbre, qui rend hommage au passé archaïque de Rome.

Dans un communiqué, le vice-président senior d’Apple pour le commerce de détail et les personnes, Deirdre O’Brien a déclaré:

“Nos magasins sont fiers de servir les clients de Rome depuis 13 ans et nous sommes ravis que notre vision à long terme pour Rome prenne vie dans la Via del Corso ce printemps … Avec cet important nouveau magasin, nous déplacerons nos équipes talentueuses et des activités de l’est de Rome au centre de Rome, où nous augmenterons considérablement notre capacité de service et proposerons des sessions “Aujourd’hui chez Apple” gratuites et de classe mondiale. “