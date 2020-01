le nouvel e-mail vise l’argent des utilisateurs, l’attention

la tentatives de fraude en ligne ne donnez pas de répit aux utilisateurs qui risquent de se heurter à de véritables escroqueries en ligne en raison d’e-mails, SMS ou messages et liens reçus sur les réseaux sociaux. Périodiquement, les criminels modifient les appareils utilisés pour tromper les utilisateurs, mais les techniques utilisées pour commettre la fraude sont presque toujours identiques. Encore une fois, en fait, l’arnaque circule par e-mail pour tenter de voler de l’argent aux victimes à travers un message fictif.

La police postale signale la communication et vous propose quelques astuces qui vous permettent d’éviter de prendre des risques: voici donc comment agir.

Arnaque en ligne: voici comment éviter la dernière tentative de fraude qui arrive par e-mail!

Le message utilisé par les cybercriminels pour mettre en œuvre la dernière tentative de fraude a pour objectif de faire pitié des utilisateurs. En fait, cela ressemble à un demande d’aide.

Le but des malfaiteurs est d’inciter les destinataires à répondre à l’e-mail et à entamer une conversation qui se terminera par une invitation à débourser les sommes d’argent apparemment nécessaires pour permettre à l’homme présumé en difficulté de traverser le mauvais moment. C’est évidemment un message fictif. La véritable intention est de extorquer de l’argent sans éveiller les soupçons et, par conséquent, frauder l’utilisateur affecté en l’incitant à autoriser sans le savoir l’arnaque.

La Police postale vous invite donc à ne pas répondre aux courriels présentés de cette manière et, surtout, vous recommande de n’encourir aucun paiement. Les cybercriminels visent précisément à tromper psychologiquement leurs victimes. Mais en jetant le message reçu, l’intention sera entravée et la communication rendue complètement inoffensive. Il est donc recommandé de procéder à lasuppression des e-mails sans être intimidé ou intrigué, c’est le seul moyen de protéger les économies sur les cartes de crédit et les comptes courants.