le nouvel écran d’accueil vous aide à revenir à vos favoris

Spotify Au fil du temps, il a annoncé de plus en plus de nouvelles et a récemment annoncé un nouveau look pour la navigation sur son application iOS et maintenant les choses changent sur l’écran principal. À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs du service de streaming musical le plus utilisé au monde verront une interface repensée lorsqu’ils ouvriront les versions mobile et tablette de l’application.

Spotify: l’actualité que vous pouvez trouver lorsque vous accédez à l’application

Maintenant, la page d’accueil dispose d’un espace dédié en haut de l’écran pour le contenu le plus lu. Il y a six machines à sous, qui seront un mélange de listes de lecture, de podcasts et d’albums. Ci-dessous la section “Créé pour vous” avec des recommandations basées sur votre historique d’écoute. Ici, Spotify fournira vos principaux podcasts, listes de lecture personnalisées et nouvelles choses à écouter en fonction de ce que vous avez aimé dans le passé.

L’écran d’accueil va maintenant vous accueillir également avec un message “Bonjour” en haut de l’écran. Pendant la journée, ce message devient “Bonjour” puis “Bonsoir”. Le contenu proposé sur l’écran principal changera au cours de la journée, bien que Spotify ne fournisse pas beaucoup de détails sur la façon dont cela fonctionnera.

Spotify affirme que le but de la refonte est de donner au prioriser les choses que vous aimez le plus et faciliter l’accès. Ces modifications seront mises en œuvre par tous les utilisateurs de Spotify à partir d’aujourd’hui.