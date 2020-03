Le nouvel ennemi de la Justice League est un dragon à cinq têtes

Avertissement! Spoilers mineurs pour Justice League # 47 ci-dessous.

La Justice League a fait face à presque toutes les menaces imaginables en équipe. Des petits méchants qui cherchent à provoquer le chaos aux entités destructrices d’univers qui s’attaquent à détruire pratiquement tout ce qui existe. le Justice League’s le prochain combat ne sera pas facile, car ils affronteront un dragon à cinq têtes.

Les avant-premières de l’arc de la Ligue de justice de Robert Venditti, Xermanico et Eddy Barrows “Vengeance is Thine” verront la superteam se faire prendre par la réémergence du Spectre, qui semble user de son influence contre eux pour gagner sa propre marque de vengeance. Afin de l’arrêter, les membres de la Justice League recherchent la version humaine de Spectre, Jim Corrigan, et devront pénétrer sur Themyscira, la maison de Wonder Woman et des Amazoniens (sous l’influence de Spectre), pour arriver jusqu’à lui.

Dans le premier aperçu de Justice League # 47, l’équipe devra affronter un certain nombre de monstres mythologiques dans la fosse du Tartare pour se rendre à Corrigan. La couverture de Gary Frank pour le prochain numéro montre exactement ce que la Justice League affronte. Dans l’image, la ligue affronte un énorme dragon à cinq têtes qui n’est pas vraiment content de les voir. Le plan d’action représente la Lanterne verte de John Stewart utilisant toute sa puissance pour saisir l’une des têtes. Pendant ce temps, le Flash utilise sa vitesse pour distraire le monstre, alors que Superman frappe une des têtes avec un coup de poing massif et Wonder Woman coupe l’œil d’une tête avec un mouvement rapide de son épée. Aquaman semble être dans la pire position, assis dans la bouche de l’une des autres têtes, avec son trident empêchant le redoutable monstre de le manger vivant. Batman se balance autour du dragon, car il est révélé qu’une des têtes a été coupée. Donc, même si c’est une bataille difficile pour la Justice League, leur puissance combinée pourrait les aider à dépasser les monstres et à Corrigan. Mais ce ne sera pas facile.

Découvrez la couverture de Gary Frank suivie de la sollicitation ci-dessous.

Justice League # 47Écrit par Robert VendittiArt par Eddy Barrows et Eber FerreiraCover art par Gary Frank Conclusion “Vengeance Is Thine”! La Justice League se bat à travers la fosse redoutée du Tartare, prison mythologique pour les créatures les plus misérables imaginables. Batman, Superman, le Flash, Green Lantern, Aquaman et Wonder Woman doivent résoudre leurs rancunes de longue date pendant qu’ils le peuvent et avant que le monde ne brûle. Pourtant, même s’ils réussissent, ils doivent encore vaincre le monstre qui vit et règne dans la base sombre du Tartare. Dans les librairies de bandes dessinées le 20 mai 2020.

