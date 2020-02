Le nouvel événement Raid Pokémon Épée et Bouclier Max comprend un Kingler géant et barbu

Gigantamax Toxtricity est arrivé dans Pokemon Sword and Shield, mais ce n’est pas le seul Gigantamax Pokemon que vous trouverez probablement dans les jeux. Une poignée d’autres Pokémon G-Max apparaissent plus souvent dans la zone sauvage pour une durée limitée, y compris une nouvelle forme impressionnante de Kingler.

À l’heure actuelle, les joueurs de Pokemon Sword sont plus susceptibles de rencontrer Gigantamax Kingler et Grimmsnarl dans Max Raids, tandis que les joueurs de Shield sont plus susceptibles de trouver Gigantamax Hatterene et Orbeetle. Gigantamax Toxtricity, quant à lui, apparaît dans les deux jeux, bien que sa forme varie selon la version; dans Sword, Toxtricity sera sous sa forme amplifiée, tandis que dans Shield, le Pokémon sera sous sa forme discrète.

Gigantamax Toxtricity n’apparaîtra que jusqu’au 8 mars, et il ne semble pas que le Pokémon soit disponible en dehors de cet événement, vous voudrez donc agir rapidement si vous souhaitez en ajouter un à votre collection. Les autres Pokémon Gigantamax, quant à eux, peuvent être trouvés à tout moment, bien que leurs taux de rencontre soient généralement très minces, ce qui en fait une bonne occasion de les attraper.

En plus du Pokémon Gigantamax susmentionné, Milcery avec le facteur Gigantamax apparaît également dans Max Raids jusqu’au 16 février. Alcremie. Vous pouvez voir tous les événements Max Raid qui se déroulent maintenant dans notre tour d’horizon.

Pour coïncider avec l’arrivée de Gigantamax Toxtricity, le développeur Game Freak offre un autre cadeau à Sword and Shield. Vous recevrez trois TR94 lorsque vous entrez le code PUNKR0CK dans Mystery Gift. TR94 peut enseigner à votre Pokemon High Horsepower, une puissante attaque de type terrestre qui vous aidera à éliminer la toxicité Gigantamax. Un bouchon de bouteille et d’autres cadeaux sont également disponibles dès maintenant.

