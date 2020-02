Le nouvel Instax Mini 11 de Fujifilm perfectionne l’art des selfies en gros plan

Comme promis, Fujifilm a dévoilé son dernier appareil photo instantané aux côtés de la centrale sans miroir qu’est le Fujifilm X-T4.

L’Instax Mini 11 ressemble beaucoup à son prédécesseur, le très populaire Instax Mini 9, mais ajoute quelques ajustements et se décline en cinq couleurs amusantes – rose poudré, bleu ciel, gris anthracite, blanc glacier et violet lilas.

Ses réglages physiques incluent un déclencheur interchangeable sous la forme de deux autocollants qui permettent aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de l’appareil photo. C’est aussi un peu plus arrondi par rapport à l’Instax Mini 9, avec des coins plus arrondis et un look “plus doux”, plus “moderne”, selon Fujifilm.

L’art de l’auto-amélioration

La fonction phare de l’Instax Mini 11 est son nouveau mode selfie. Alors que le miroir selfie du modèle précédent est toujours sur l’Instax Mini 11, il y a maintenant un miroir devant l’objectif qui peut aider à cadrer les selfies en gros plan. Le nouveau mode selfie peut être activé en tirant le barillet de l’objectif jusqu’à ce que la marque ‘Selfie Mode’ apparaisse. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour la prise de vue de macros, car elle réduit la distance de mise au point à seulement 0,3 m – aucun accessoire supplémentaire n’est nécessaire.

L’Instax Mini 11 bénéficie également d’une exposition automatique, qui ajuste automatiquement la vitesse d’obturation de l’appareil photo et la puissance du flash pour compenser la lumière ambiante. Dans la Mini 9, l’exposition a été ajustée avec un cadran qui n’était pas toujours parfait.

Bien qu’ils puissent sembler être des ajustements mineurs sur le papier, l’ajout de ces deux fonctionnalités fait de l’Instax Mini 11 un concurrent très puissant pour être le meilleur appareil photo instantané à ce jour – et il est toujours facile à utiliser et amusant également.

Le nouvel Instax Mini 11 sera disponible début mars au prix de 70 $ / 70 £ (prix australien à confirmer) et nous avons hâte de jouer avec.