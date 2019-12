Le nouvel iPad Pro 2020 affiche des caméras arrière triples, tout comme l'iPhone 11 Pro

Nous nous attendions à une nouvelle actualisation de l'iPad Pro au cours des prochains mois et nous avons maintenant un nouvel ensemble de rendus dans lequel nous mordre les dents. Ils sont gracieuseté d'OnLeaks qui a déjà réussi à corriger ce genre de choses – ils ont pu produire des rendus précis de l'iPhone 11 Pro en janvier 2019.

Les rendus sont en collaboration avec iGeeksBlog, où ils sont apparus pour la première fois.

OnLeaks, un leaker populaire, rapporte que les prochains modèles iPad Pro 2020 pourraient présenter les mêmes dimensions que ceux des modèles 2018. Cependant, OnLeaks a des dimensions partagées de 11 ″ iPad Pro uniquement, ce qui pourrait afficher environ 248 x 178,6 x 5,9 mm (7,8 mm, y compris la bosse de la caméra arrière).

Hormis la hauteur et la largeur, l'épaisseur des futurs appareils peut être un peu plus importante, car Apple prévoit d'installer des objectifs à triple caméra. Bien sûr, vous pouvez comparer le relief de la caméra des iPads à venir avec celui de l'iPhone 11 Pro et Pro Max.

Selon OnLeaks – autrement connu sous le nom de Steve H. McFly – le nouvel iPad Pro ressemblera au modèle existant de face. Mais le dos sera traité avec le même panneau de verre que nous avons l'habitude de voir sur iPhone 11 Pro. Complet avec ce réseau de caméras.

Si les rumeurs précédentes sont exactes, nous pouvons nous attendre à voir le nouveau design de l'iPad Pro annoncé dans les prochains mois. Potentiellement aux côtés de l'iPhone SE 2 très attendu.