Le nouvel iPad Pro est compatible avec le Wi-Fi 6, contrairement aux récentes mises à jour du MacBook

Nous en apprenons plus sur l’iPad Pro après le lancement de l’actualisation 2020 aujourd’hui, comme son nouveau clavier magique avec trackpad étant rétrocompatible. Une autre astuce intéressante est que l’iPad Pro 2020 comprend la prise en charge Wi-Fi 6.

Les routeurs Wi-Fi 6 sont de plus en plus courants et baissent un peu le prix. Mais jusqu’à présent, les seuls appareils Apple dotés de puces Wi-Fi 6 qui pouvaient tirer parti des derniers routeurs étaient l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.

Le MacBook Pro 16 pouces lancé en novembre dernier sans Wi-Fi 6 et le MacBook Air 2020 sont également livrés sans possibilité de se connecter avec la dernière norme réseau.

Maintenant, l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces 2020 a atterri et c’est génial de voir qu’ils incluent la prise en charge Wi-Fi 6.

Le nouvel iPad Pro prend également en charge le service de radio à large bande des citoyens (CBRS).

Surprise du jour 🎉Les nouveaux modèles iPad Pro @Apple sont livrés avec le support #CBRS. Dual SIM. 9 à 10 heures d’autonomie. Nouveau clavier avec trackpad. Scanner LiDAR pour mesurer la profondeur. Processeur graphique à 8 cœurs. Les modèles Wi-Fi + Cellular commencent à 949 $ 📶 https://t.co/KsgIEyj2FH

– celona (@celonaio) 18 mars 2020

En savoir plus Lancement d’Apple au printemps:

Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec étui rétroéclairé Magic Keyboard, disponible sur commande dès aujourd’hui

iOS 13.4 sortira le 24 mars, nouveau Magic Keyboard avec trackpad compatible avec l’iPad Pro 2018

Voici comment la prise en charge avancée du curseur fonctionnera sur iPadOS

Apple annonce un nouveau MacBook Air avec un clavier à interrupteur à ciseaux, un prix de 999 $

Apple met à jour Mac mini avec un double de stockage

Apple lance une gamme printanière colorée de coques iPhone et de bracelets Apple Watch

Apple rend la carte Mac Pro Afterburner disponible en tant qu’achat autonome

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube