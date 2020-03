Le nouvel iPad Pro est sorti, mais il y en a encore un autre en route

Apple vient peut-être de lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro, mais un rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique aujourd’hui qu’Apple lancera toujours un autre nouveau modèle plus tard dans l’année.

C’est en septembre de l’année dernière que l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a prédit pour la première fois que des modèles d’iPad Pro avec rétro-éclairage mini-LED seraient lancés au dernier trimestre de 2020, et il y a eu une série de rapports depuis lors soutenant cela…

Contexte

Comme nous l’avons souligné précédemment, les mini-LED ne sont pas les mêmes que les écrans OLED, ni les écrans microLED: cela ne concerne qu’une méthode de rétro-éclairage plus efficace pour les écrans LCD existants.

Un rapport publié en février indiquait qu’Apple avait approuvé des échantillons et passé des commandes pour la nouvelle technologie.

Innolux Mini LED a fait une percée. On dit qu’il a déjà fait approuver des échantillons par Apple et se prépare à réaliser des écrans pour la dernière tablette iPad Pro qui sera lancée au second semestre.

Cela a été repris le mois suivant, bien que seul l’iPad de 12,9 pouces ait été référencé.

Epistar est l’un des fournisseurs envisagés pour fournir le rétro-éclairage mini-LED, et un rapport sur la chaîne d’approvisionnement fait écho aujourd’hui à l’idée que cela sera utilisé dans l’iPad Pro 12,9 pouces de cette année.

Rapport d’aujourd’hui sur un nouvel iPad Pro au quatrième trimestre

Le rapport Digitimes soutient à nouveau un lancement au quatrième trimestre.

Les entreprises de LED sont généralement optimistes quant aux mini LED, en augmentant la capacité de plaquette, de puce et d’emballage pour le segment. Apple préfère apparemment la mini LED à OLED pour ses appareils de taille moyenne et lancera un iPad Pro avec mini rétro-éclairage LED au quatrième trimestre 2020.

Quant aux modèles qui viennent d’être lancés, il semble que les fournisseurs s’attendent à des commandes importantes.

Pour l’iPad Pro fraîchement lancé d’Apple, ses fournisseurs accélèrent les livraisons des nouvelles tablettes, et leurs volumes au fournisseur devraient augmenter de 40% séquentiellement au deuxième trimestre. Les besoins de travail et d’apprentissage à domicile augmentant au milieu de la pandémie de coronavirus, les appareils informatiques, tels que les tablettes, devraient voir la demande augmenter.

Digitimes a des antécédents mitigés, mais possède de bonnes sources d’approvisionnement et ce dernier rapport est conforme à ceux d’autres sources.

