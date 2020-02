Le nouvel iPhone que vous attendiez sera lancé le mois prochain – .

Quand Apple a sorti l’iPhone XS, XS Max et iPhone XR en septembre 2018, il a confirmé certains des pires cauchemars de ses clients. Touch ID était mort en ce qui concerne les iPhones, longue vie Face ID. J’ai souvent dit que je choisirais la reconnaissance faciale 3D plutôt que la numérisation d’empreintes digitales chaque jour, mais de nombreux utilisateurs d’iPhone récupéreraient plutôt leurs capteurs Touch ID. La bonne nouvelle, c’est que ça arrive enfin. Touch ID effectue un retour. La mauvaise nouvelle est que ce n’est pas le type de retour triomphant que vous souhaitiez.

Le meurtre horrible de Touch ID était un compromis inévitable. Faire un téléphone tout écran comme l’iPhone X n’était pas possible à l’époque sans remplacer la numérisation des empreintes digitales par quelque chose au moins aussi sécurisé. Il s’avère que Face ID est encore plus sûr et plus confortable à utiliser. Il y a maintenant un cas où Apple pourrait placer un capteur d’empreintes digitales sous l’écran s’il le voulait, et la société a étudié la technologie qui le rendrait possible bien avant l’arrivée de l’iPhone X. Mais cela n’arrivera pas de si tôt. Donc, Touch ID ne vient pas sur une version tout écran des téléphones iPhone 12 qui sera lancée en septembre.

Mais Apple propose une variante de l’iPhone 8 qui s’appelle actuellement iPhone 9 ou iPhone SE 2. Le combiné conserverait la conception du téléphone 2017, le matériel de l’appareil photo et le bouton d’accueil avec des fonctionnalités de détection d’empreintes digitales intégrées. Cependant, l’appareil bénéficiera d’une mise à niveau massive en termes de puissance de traitement. Apple remplacera la puce A11 vieillissante par un processeur A13, le même que celui des téléphones iPhone 11. Et juste comme ça, l’iPhone 9 serait encore plus rapide que la plupart de ses rivaux Android.

La meilleure chose à propos de cet appareil iPhone SE 2 est son prix. Selon les rumeurs, le combiné coûterait 399 $, ce qui est un prix d’entrée incroyable pour l’iPhone. Apple devrait organiser un événement presse le 31 mars et commencer à vendre le combiné quelques jours plus tard si l’on en croit une récente rumeur.

Un nouveau rapport Bloomberg examinant les effets de l’épidémie de coronavirus sur la production d’iPhone d’Apple en Chine contient un petit bijou sur le prochain iPhone 9. Le lancement est en bonne voie de lancement en mars, bien que les plans soient “toujours fluides”, selon des sources familières avec la question. Le rapport n’offre pas d’autres détails sur le combiné, sauf pour réitérer son prix de 400 $.

Bloomberg s’attend également à ce qu’Apple lance de nouveaux modèles d’iPad Pro avec un système de caméra mis à jour au premier semestre. Mais l’épidémie de virus pourrait retarder le lancement et limiter l’approvisionnement. Digitimes note qu’Apple dévoilera un tout nouvel iPad Pro en mars, avec des livraisons qui ne devraient pas culminer avant avril, car les fournisseurs augmentent lentement leur production au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Ce qui est intéressant dans le rapport, c’est qu’il fait référence au nouvel appareil comme l’iPad Pro 12 pouces, un produit qui n’existe pas. Apple a changé la taille de l’iPad Pro en 2018 en lançant ses premières tablettes avec Face ID, des lunettes minces et une connectivité USB-C. Ils sont venus en options de 11 pouces et 12,9 pouces. Digitimes, dont les rapports sur la chaîne d’approvisionnement ne sont pas toujours précis, indique également que l’iPad Pro 12 pouces sera livré avec une triple caméra à l’arrière, y compris un capteur 3D.

