Le nouvel iPhone SE d’Apple est enfin officiel – tout ce que vous devez savoir – .

Apple a annoncé mercredi matin la suite tant attendue de l’iPhone SE.

L’iPhone SE de deuxième génération d’Apple a une conception similaire à celle de l’iPhone 8, mais avec une puce A13 Bionic pour correspondre aux performances de la série iPhone 11.

Le nouvel iPhone SE commence à 399 $, avec des précommandes en direct vendredi et des expéditions la semaine prochaine.

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Apple a annoncé mercredi l’iPhone SE. Comme prévu, le nouveau modèle fait suite à l’appareil du même nom de 2016, avec un design similaire à celui de l’iPhone 8 et un prix nettement inférieur à celui de tous les modèles d’iPhone 11.

En un coup d’œil, l’iPhone SE 2020 ressemble de façon frappante à l’iPhone 8. Le nouveau combiné dispose d’un écran de 4,7 pouces, d’un bouton d’accueil avec Touch ID, d’une seule caméra arrière de 12 mégapixels et des lunettes de taille importante qu’Apple a fait mieux éliminer ces dernières années. Vous ne pourrez peut-être pas faire la différence entre l’iPhone SE et l’iPhone 8 simplement en les regardant, mais en fait, les utiliser sera une toute autre histoire, car l’iPhone SE est équipé du même système sur puce A13 Bionic qui alimente toute la série d’appareils iPhone 11.

Et bien que l’appareil photo de 12 mégapixels de l’iPhone SE puisse ressembler à celui de l’iPhone 8, Apple dit que le SE “utilise le processeur de signal d’image et le moteur neuronal d’A13 Bionic pour débloquer encore plus d’avantages de la photographie informatique, y compris le mode Portrait, les six effets d’éclairage de portrait et le contrôle de la profondeur.

Tout comme l’iPhone 8, l’iPhone SE prend en charge la charge sans fil Qi et ne possède pas non plus de prise casque 3,5 mm. C’est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle est que le 2020 SE est livré avec un casque Lightning dans la boîte. De plus, comme pour tout nouveau matériel Apple, vous bénéficierez d’une année gratuite d’Apple TV + si vous achetez un iPhone SE.

L’iPhone SE devait être dévoilé lors d’un événement le mois dernier au Steve Jobs Theatre de Cupertino, en Californie, mais l’événement n’a même jamais été annoncé en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus qui a fermé la Californie et une grande partie du reste des États-Unis. Au lieu de cela, Apple a révélé à la fois un nouveau modèle d’iPad Pro et un MacBook Air moins cher via un communiqué de presse, ce qui est de la même manière que l’iPhone SE a été annoncé aujourd’hui.

Le nouvel iPhone SE commencera à 399 $ pour le modèle 64 Go, avec un modèle 128 Go pour 449 $ et un 256 Go pour 549 $ également offerts, chacun disponible en noir, blanc ou couleurs PRODUCT (RED). Les précommandes pour le téléphone seront mises en ligne le vendredi 17 avril à 5 ​​heures PDT / 8 heures HAE et les expéditions commenceront à arriver le vendredi 24 avril.

