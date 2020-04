Le nouvel iPhone SE pourrait être le pire cauchemar de Google – .

L’iPhone SE 2020 est livré avec la même puce puissante que l’iPhone 11, ce qui rend le combiné plus rapide que la plupart des concurrents, Pixel 4 inclus.

La rumeur veut que le Pixel 5 dispose d’un processeur Snapdragon moins cher que les téléphones Galaxy S20 et OnePlus 8.

Dans un tel scénario, l’iPhone SE serait plus rapide que le nouveau Pixel de Google.

Mercredi, Apple a lancé le Pixel SE de deuxième génération, mettant fin à toutes les rumeurs sur «l’iPhone 9». Le téléphone est en effet exactement ce que nous attendions. Il a les entrailles d’un iPhone 11 emballé à l’intérieur du châssis de l’iPhone 8. Il a le même appareil photo que l’iPhone XR, mais il est alimenté par la puce A13 d’Apple qui se trouve à l’intérieur de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Il est livré avec 3 Go de RAM, selon les premières estimations, ou autant de RAM que l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X et l’iPhone XS. Et enfin, il fait vibrer le capteur d’empreintes digitales Touch ID que vous aimez. Comme la série iPhone 8, le nouvel iPhone SE présente une conception sandwich en verre, ce qui signifie qu’il y a une bobine de charge sans fil à l’intérieur du combiné, mais la charge filaire est aussi rapide que l’iPhone 11 à 18 W. Enfin, le combiné est certifié IP67 eau et poussière. À partir de 399 $, c’est le meilleur iPhone abordable et un appareil qui détruira simplement les rivaux Android de milieu de gamme. Il y a quelques jours à peine, je vous ai dit que le Pixel 4a à 399 $ ne serait pas comparable à l’iPhone SE. À l’époque, les spécifications de l’iPhone SE ci-dessus n’étaient que des rumeurs. Mais maintenant qu’Apple a tout confirmé, l’iPhone SE n’est pas seulement une meilleure alternative que le Pixel 4a, mais aussi un téléphone qui pourrait se révéler le pire cauchemar du Pixel 5.

Pour la première fois dans la courte histoire de Pixel de Google, le Pixel 5 pourrait ne pas basculer le meilleur matériel disponible. Plutôt que d’opter pour la puce Snapdragon 865 qui alimente le Galaxy S20 et OnePlus 8 Pro, Google utiliserait le Snapdragon 765 moins cher de la série Pixel 5 de cette année. Nous vous avons expliqué à maintes reprises à quel point cette rumeur était troublante et expliqué pourquoi Google avait peut-être opté pour l’alternative la moins chère. Mais l’arrivée de l’iPhone SE change tout.

Le Pixel n’a jamais été en mesure de contester la suprématie de l’iPhone en matière de vitesse, et c’est parce que le plus récent téléphone de Google n’est pas une réponse au dernier iPhone. De par sa conception, tous les téléphones Pixel seront lancés en octobre, quelques semaines après l’arrivée du dernier iPhone en magasin. Alors que le dernier iPhone propose un tout nouveau chipset, le dernier Pixel fonctionne sur le même processeur utilisé par tous les produits phares lancés de janvier à octobre – et cette puce Qualcomm est généralement une réponse à la puce Apple de la série A de l’année précédente. La seule exception à cette règle a été le Pixel original, qui a été lancé avec une variante du Snapdragon 820 de la série Galaxy S7, le 821.

Prenez le Snapdragon 855 du Pixel 4 qui a également alimenté plusieurs autres Android haut de gamme de 2019, y compris les téléphones Galaxy S10, OnePlus 7 et le Note 10. C’est la puce qui rivalise avec l’A12 dans les téléphones iPhone XR et XS. L’alternative aux puces de l’iPhone 11 de Qualcomm est le Snapdragon 865 qui est dans les téléphones de cette année. Le 865 ne peut pas surpasser l’A13 (ou l’A12) même s’il peut obtenir un score plus élevé dans les tests multicœurs. En comparaison, le processeur Galaxy S20 n’a pas pu suivre l’A13, et c’est la RAM supplémentaire qui a aidé le téléphone de Samsung à gagner.

Le Pixel 4, avec son Snapdragon 855, ne correspond pas à l’A13 de l’iPhone 13 dans les tests de performances (image ci-dessous) et les tests en conditions réelles. En conséquence, Pixel 4 sera également plus lent que le nouvel iPhone SE.

Si les rumeurs sont bonnes et que le Pixel 5 arborera un Snapdragon 765G, le combiné ne surclassera pas le Snapdragon 865 dans les tests, et il ne sera certainement pas en mesure de surpasser l’iPhone 11, Pro et SE. Et oubliez de comparer le Snapdragon 765G avec la puce A14 qui alimentera les téléphones iPhone 12. La capture d’écran suivante montre une comparaison de référence entre l’iPhone 11 et le prochain Motorola Edge, qui contiendra le 765G.

Et, encore une fois, l’iPhone SE commence à 399 $. Cela met une pression énorme sur les fabricants de combinés Android, et en particulier le Pixel 5. Si les rumeurs sont correctes, alors Google aura du mal à justifier un prix phare pour un appareil qui ne correspondra pas au matériel des autres produits phares Android, en particulier dans un monde où l’iPhone SE existe.

Quand j’ai comparé l’iPhone SE rumeur au Pixel 4a rumeur, j’ai dit que la seule raison pour laquelle vous devriez choisir ce dernier est la fidélité à Android et à la marque Pixel. Mais si vous magasinez pour des téléphones économiques et que vous ne vous souciez pas du système d’exploitation, l’iPhone SE est clairement un gagnant. La même chose vaut pour Pixel 5. La seule raison de choisir un Pixel 5 de milieu de gamme sur un iPhone haut de gamme est la préférence de la plate-forme.

Le Pixel 6 pourrait résoudre de nombreux problèmes de Google, car il serait le premier téléphone Pixel à proposer une puce personnalisée. Mais les ventes de Pixel pourraient devoir souffrir pendant un an de plus

