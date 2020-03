le nouvel opérateur mobile virtuel ne sera pas encore lancé

Vers le mois d’octobre, les gens ont commencé à parler de plus en plus de Spusu, un nouveau opérateur mobile virtuel qui était prêt à faire de la place sur le marché italien au début de cette année. L’opérateur s’appuiera sur l’infrastructure Wind Tre. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus ce qui touche toute l’Italie (et le monde) “spusu ne peut pas se conformer au lancement en Italie annoncé pour la fin du premier trimestre 2020”.

Spusu connaît une croissance rapide en Autriche où il a été lancé en 2015. Sa force réside dans ses «tarifs pas cachés» et son service client très efficace.

Spusu: le nouvel opérateur croit en ses débuts cette année

Cependant, le nouvel opérateur a de bonnes chances d’entrer en vigueur également cette année. Les déclarations du PDG Karl Katzbauer ils semblent rassurer tout le monde: “Nous continuons à travailler méticuleusement, même de chez nous avec des partenaires commerciaux, pour lancer spusu en tant qu’opérateur mobile virtuel en Italie au second semestre de cette année”. Il déclare également: “Nous croyons en l’Italie et en la capacité de relancer l’économie ensemble. Le cœur de notre entreprise est l’homme et il est nécessaire d’assurer la reprise économique du pays. Nous avons déjà commencé la recherche du personnel qui fera partie de notre service client “

Spusu donne de l’espace pour participer aux entretiens même à ceux qui n’ont jamais travaillé auparavant dans un centre d’appels ou dans ce secteur spécifique. Les pourparlers seront clairement organisés en vidéoconférence. Les candidatures peuvent être envoyées à l’adresse “lavoraconnoi@spusu.it”. N’oubliez pas la lettre de motivation, également celle à envoyer pour valider la candidature.