Le nouvel outil d’IA de Google transformera vos photos ennuyeuses en œuvres d’art emblématiques – .

“Art Transfer” est une nouvelle fonctionnalité de Google qui peut transformer vos photos en œuvres d’art historiques.

‘Art Transfer’ repose sur une IA avancée et effectue tous ses calculs directement sur votre appareil.

La fonctionnalité est gratuite et peut être trouvée sur l’application Arts & Culture de Google.

Si l’ennui s’installe après quelques semaines de mise en quarantaine obligatoire, vous voudrez peut-être découvrir une nouvelle fonctionnalité sur l’application Arts & Culture de Google appelée Art Transfer. La fonctionnalité facilite la transformation de vos propres photos en œuvres d’art historiques. Plus précisément, l’application tire parti des technologies de l’IA pour prendre une photo et la recréer dans un certain nombre de styles artistiques du monde de la peinture.

Par exemple, vous pouvez prendre une photo de votre chien et voir à quoi il ressemblerait s’il avait été peint par Lee Krasner, Franz Marc, et bien sûr, des artistes plus connus comme Leonardo DaVinci et Edward Munch. L’utilisation de la fonctionnalité est assez simple et étonnamment très amusante. Il s’agit essentiellement d’une version artistique de l’application Prisma. Même les photos de sujets autrement ennuyeux – comme une chaise – semblent beaucoup plus intéressantes réinventées dans le style de peintres célèbres.

Google explique comment tout cela fonctionne comme suit:

De nombreuses expériences Google Arts & Culture montrent ce qui est possible lorsque vous combinez art et technologie. L’intelligence artificielle en particulier peut être un outil puissant non seulement entre les mains des artistes, mais aussi comme un moyen pour les gens de découvrir et d’apprendre l’art de nouvelles façons.

Dans ce cas, Art Transfer est alimenté par un modèle algorithmique créé par Google AI. Une fois que vous avez pris votre photo et sélectionné un style, Art Transfer ne se contente pas de mélanger les deux choses ou simplement de superposer votre image. Au lieu de cela, il lance une recréation algorithmique unique de votre photo inspirée du style artistique spécifique que vous avez choisi.

En effet, l’application n’applique pas paresseusement un filtre photo à vos photos. Au contraire, chaque photo que vous exécutez via la fonctionnalité donne quelque chose de complètement différent. De plus, l’ensemble du processus se déroule directement sur votre appareil iOS ou Android sans avoir à envoyer quoi que ce soit au cloud.

Chose intéressante, Google ajoute que la fonctionnalité n’a été rendue possible que grâce à la coopération de divers instituts d’art du monde entier:

Grâce à des institutions culturelles du monde entier, telles que la National Gallery du Royaume-Uni et le MOA Museum of Art du Japon, nous pouvons présenter des artistes comme van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch ou Leonardo da Vinci.

Si vous voulez essayer la fonctionnalité vous-même, vous devez d’abord télécharger l’application Arts & Culture, qui est naturellement un téléchargement gratuit. De là, appuyez sur l’icône de la caméra en bas de l’écran où vous verrez quelques options. Sélectionnez Art Transfer et vous serez sur la bonne voie.

Et pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être revoir une autre fonctionnalité Arts & Culture appelée Art Selfie qui trouve des peintures historiques qui vous ressemblent.

Source de l’image: Google

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

