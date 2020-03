Le noyau Linux sur Windows 10 sera mis à jour avec Windows Update

Sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2) sera l’une des nouveautés les plus marquantes de la prochaine version de Windows 10, dont le lancement est prévu le mois prochain ou le prochain. Et c’est une nouveauté qui va changer le Linux sous Windows fourni par Microsoft pour ses utilisateurs.

Plus précisément, Windows 10 version 2004 dissociera le noyau Linux de l’image d’installation du système, donc ce doit être l’utilisateur qui l’installe séparément sur son propre compte. Au contraire, une fois installé, le noyau Linux dans Windows 10 sera mis à jour avec le reste des logiciels Microsoft via Windows Update.

En fait, plus que comme les logiciels Microsoft, Windows 10 gère les mises à jour du noyau Linux sur Windows comme s’il s’agissait d’un contrôleur graphique ou d’un autreBien que l’utilisateur puisse simplement attendre l’arrivée de la mise à jour, il peut également la rechercher manuellement pour la recevoir dès que possible.

«Dans la version initiale de Windows 10 version 2004 et dans la dernière version d’aperçu de Windows Insiders, vous devrez installer le noyau Linux dans Windows à la main pour l’instant, et vous recevrez une mise à jour dans quelques mois qui ajoutera l’installation et les services automatique », expliquent-ils de Microsoft.

Windows 10 version 2004 devrait arriver en premier dans la version RTM pour l’installation, et pour le faire un peu plus tard, entre avril et mai -si un problème ne l’empêche pas, ce qui ne serait pas étrange non plus- comme des mises à jour pour les appareils en production.

Les utilisateurs du programme Windows Insider qui souhaitent essayer WSL2 maintenant peuvent le faire en suivant les instructions ci-dessous, à condition d’avoir la compilation Windows 10 build 19041.153 ou supérieur:

WSL

wsl –set-version 2, – wsl –set-default-version 2

wsl –import et wsl –export

Pour qu’il ne soit pas dit que dans Windows il n’y a pas de commandes; Linux sur Windows les apporte pour sa propre installation … et au-delà.