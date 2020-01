Le OnePlus 6T de T-Mobile maintenant en vente pour seulement 349 $

Le OnePlus 6T vieillit un peu, mais c’est toujours un excellent téléphone à acheter, d’autant plus que OnePlus suit les mises à jour. Si vous êtes sur T-Mobile, vous pouvez maintenant obtenir la version opérateur du 6T pour seulement 349,00 $ dans la boutique en ligne de OnePlus.

Le modèle en vente est la variante de stockage de 8 Go de RAM / 128 Go – c’est toujours plus de RAM que le Pixel 4. Les autres spécifications incluent un processeur Snapdragon 845, un écran AMOLED 1080p de 6,1 pouces (avec une légère découpe en haut pour la caméra avant) et une grande batterie de 3 700 mAh avec prise en charge de la charge rapide. Il n’y a cependant pas de prise casque. Vous pouvez lire notre critique complète ici.

Il y a quelques différences mineures entre le 6T déverrouillé et cette variante T-Mobile. Cette version n’est que SIM unique, elle est d’abord verrouillée par l’opérateur sur T-Mobile (bien que vous puissiez demander un déverrouillage une fois qu’il est complètement payé), l’application T-Mobile est préinstallée et les mises à jour sont légèrement en retard sur le 6T déverrouillé . Par exemple, la mise à jour d’Android 10 qui a commencé à être déployée le mois dernier n’a toujours pas touché tous les téléphones T-Mobile.

Vous pouvez acheter le téléphone à partir du lien ci-dessous. Vous pouvez également utiliser notre code de parrainage pour obtenir 10 $ de rabais sur les accessoires.