Le OnePlus 8 a enfin une date de présentation officielle

Après des mois de fuites qui remontent presque à la présentation des prédécesseurs de la demi-génération, le OnePlus 7T, OnePlus a enfin fixé une date définitive pour la présentation de sa prochaine génération de smartphones.

Ce sera le prochain 14 avril à 17 h 00, heure de la péninsule espagnole, ou 10 h 00, heure de Mexico, où débute une présentation qui, pour des raisons plus qu’évidentes, aura lieu exclusivement numérique grâce à un streaming sur la page qu’ils ont activée à cet effet. Il peut également être suivi sans autre complication via votre chaîne YouTube.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus TV?

Il y a peu de mystères autour de la prochaine génération de smartphones de la jeune entreprise. Le week-end dernier, les derniers détails que nous ne connaissions toujours pas sur le OnePlus 8, le terminal de plus petit format des deux qui arrivaient, ont été rendus publics. Celles-ci s’articulent essentiellement autour d’une nouvelle gamme tonale beaucoup plus riche et inédite jusqu’à présent par la marque.

OnePlus devrait présenter le OnePlus 8 et 8 Pro avec l’un des taux de rafraîchissement d’écran les plus élevés du marché. Cela ne serait pas commun aux deux appareils, selon cette dernière fuite.

Alors que OnePlus a déjà dévoilé sa technologie d’affichage 120 Hz en janvier dernier, il parle maintenant de “faire passer votre expérience de” vitesse et fluidité “au niveau supérieur” et le mentionne explicitement. Taux de rafraîchissement de 120 HzIl semblerait qu’il répète le mouvement de 2019 dans lequel seule la version Pro a un écran qui se met à jour jusqu’à 30 fois par seconde.

Les deux terminaux auront certaines des meilleures fonctionnalités du marché. Parmi ceux-ci, nous attendons à la fois la puce Snapdragon 865 de Qualcomm, de généreuses quantités de mémoire de nouvelle génération et, bien sûr, Connectivité 5G incluse qui garantit désormais la marque.

À ce stade, il semble déjà clair que toutes les présentations pertinentes faites dans le reste du premier semestre 2020 se feront de manière formelle. entièrement numérique à cause du coronavirus. Ce qui n’est pas clair à en juger par l’une des images promotionnelles qu’ils ont utilisées, c’est s’il peut y avoir nouvelles dans la section télévision.

Mais il est parfaitement possible pour OnePlus d’annoncer la disponibilité internationale des téléviseurs OnePlus, qui ne sont actuellement disponibles qu’en Inde. Dans deux semaines, nous laisserons des doutes.

