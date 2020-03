Le OnePlus 8 arrivera le 14 avril, nous verrons trois modèles

L’arrivée du OnePlus 7T a eu lieu en octobre dernier, et son successeur, le OnePlus 8, sera présenté le 14 avril. Cette nouvelle date représente un changement de stratégie majeur de OnePlus, la société chinoise ayant misé sur un renouvellement entre les mois de mai et juin.

Selon la source de l’actualité, ce mouvement correspond à une approche plus “agressive” par OnePlus, qui souhaite mieux couvrir le marché et faire face aux lancements d’autres grandes entreprises que nous pouvons considérer comme ses concurrents directs. Cela a du sens, après tous les géants comme Samsung et Huawei lancent leurs nouveaux terminaux étoiles entre les mois de février et mars.

Nous savons que le OnePlus 8 sera disponible en Trois versions différentes: le standard, le “Pro”, qui améliorera les spécifications du précédent, et le “Lite”, qui sera, en théorie, une variante avec une taille plus petite et un prix plus abordable. Cependant, nous ne savons pas si cette date, le 14 avril, fait référence à un lancement conjoint de toute la famille ou si elle ne fait référence qu’au OnePlus 8 dans sa version standard.

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Lite





OnePlus 8: spécifications et prix possibles

Au niveau du design, le OnePlus 8 et le modèle «Pro» auront une base commune, Comme nous pouvons le voir sur les images jointes. Les deux auront une finition tout écran avec de très petits bords, certains côtés rappelant la finition Edge utilisée par Samsung dans sa série Galaxy et une caméra frontale intégrée dans un petit espace circulaire.

Le OnePlus 8 Lite, par contre, n’a pas cette terminaison de bord, bien qu’il conserve la caméra avant intégrée dans un petit cercle flottant et présente, en outre, une répartition différente de la caméra arrière, qui se trouve occuper un îlot rectangulaire. La qualité des finitions des trois terminaux doit être identique, c’est-à-dire qu’elles doivent être construites en métal et en verre.

Au niveau matériel, nous pouvons tenir pour acquis la présence d’un Snapdragon 865 SoC, 8 Go-12 Go, affichage 120 Hz et connectivité 5G sur la norme OnePlus 8 et «Pro». Au contraire, le modèle «Lite» utilisera un SoC MediaTek non spécifié, bien que la rumeur veut qu’il pourrait monter le Dimensity 1000.

On ne peut que parler du prix. Le OnePlus 8 devrait arrondir le 599 euros, la version “Pro” devrait être 749 euros et le modèle «Lite» coûtera moins de 500 euros.