Le OnePlus 8 Pro n’a plus de secrets

Lundi dernier, WinFuture a dévoilé à la fois l’esthétique et les principales spécifications techniques du OnePlus 8, la prochaine filiale de la marque appartenant au groupe BBK. Et maintenant, deux jours plus tard, la même source étire la gomme des fuites avec la publication, cette fois, de plusieurs photos et données techniques correspondant au OnePlus 8 Pro, le smartphone qui animera le catalogue de la marque au premier semestre 2020.

Le changement le plus notable du OnePlus 8 Pro sera la gamme de couleurs, qui, en plus de connaissance noire (Onyx Black), sera composé d’un frappant bleu électrique (Bleu outremer) et un vert particulier (Green Glacier) qui ressemble à celle de l’iPhone 11. La finition Interstellar Glow du OnePlus 8 standard ne serait pas disponible dans ce cas, dont les couleurs ressemblent à celles de l’icône Instagram.

Dans la section technique, le OnePlus 8 Pro dirait au revoir au mécanisme motorisé pour cacher la caméra avant et, au lieu de cela, il implémenterait un écran avec une minuscule perforation à travers laquelle ladite caméra émergerait. Ce panneau, en outre, aurait une taille de 6,78 pouces, une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui équivaut au Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Cet écran, qui se veut être l’un des principaux centres d’intérêt de ce produit, serait également compatible avec la norme HDR10 +, offrirait une grande précision dans la représentation des couleurs et pourrait également atteindre un maximum de 1300 bits de luminosité, il entrerait donc, au moins sur papier, dans la même ligue que l’iPhone 11 Pro et le Samsung Galaxy S20.

Image: WinFuture.

Dans le plan photographique, le OnePlus 8 Pro aurait un total de cinq caméras, dont quatre seraient situés à l’arrière. Ses avantages, selon WinFuture, sont les suivants:

Appareil photo principal. 48 mégapixels et capteur f / 1,78.

Caméra grand angle. 48 mégapixels, capteur f / 2.2 et champ de vision de 120 degrés.

Zoom caméra. Capteur 8 mégapixels et f / 2,4.

Caméra couleur. Capteur de 5 mégapixels pour enregistrer des données de couleur supplémentaires.

Caméra frontale. Capteur 16 mégapixels.

En termes de performances, le OnePlus 8 Pro incorporerait le Snapdragon 865 qui mène le catalogue Qualcomm. Cela permettrait également la connectivité 5G (à la fois autonome et non autonome) et serait accompagné d’un stockage LPDDR5 RAM et UFS 3.0, dans les deux cas avec une vitesse plus élevée que dans les générations précédentes.

Le 14 avril, OnePlus présentera de nouveaux appareils via un événement via streaming. Parmi eux, les plus probables sont les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8, les deux équipes qui dirigeront le catalogue de la marque dans les prochains mois.

