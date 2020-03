le P40 Lite arrive prêt à affronter le S20

L’entreprise chinoise Huawei a récemment officialisé le modèle P40 Lite, le nouveau smartphone très bon marché mais avec des spécifications qui pourraient ébranler même un haut de gamme.

Au cours de l’année dernière, de nombreux fabricants de smartphones ont insisté pour se concentrer sur la gamme moyenne-basse d’appareils, grande demande. Découvrons quelques détails sur la fiche technique.

Huawei officialise le P40 Lite, le nouveau smartphone bon marché de l’entreprise

Le nouveau smartphone officiel a un 6.39 écran LCD IPS pouces avec un trou dans le coin supérieur gauche qui tient la caméra avant. Le secteur matériel est caractérisé par un processeur HiSilicon Kirin 710F soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, extensible avec MicroSD. Pour être un appareil bas de gamme, montez un secteur technique à ne pas sous-estimer.

Le secteur photographique est plutôt composé de jusqu’à trois capteurs à l’arrière, respectivement 48 + 8 + 2 mégapixels et un Capteur avant de 8 mégapixels. Présente le support du module NFC, prise audio 3,5 mm et le capteur d’empreintes digitales est placé sur le corps arrière. la la batterie est de 4000 mAh, ce qui garantit une longue durée de vie, même en cas d’utilisation intense.

L’appareil, Huawei P40 Lite est actuellement en vente uniquement en Pologne, avec le système d’exploitation Android 9 et EMUI 9.1 au prix de 699 zlotys, ce qui correspond à environ 162 euros. Cependant, il sera également bientôt disponible sur le marché italien, bien que nous ne sachions toujours pas à quel prix. Restez connecté pour de nouvelles indiscrétions, qui arriveront sûrement dans les prochains jours ou tout au plus dans les prochaines semaines.