Le P40 Pro de Huawei pourrait avoir un gros avantage sur le Galaxy S20 – .

La prochaine série P40 de Huawei sera la première version de la série P à être livrée sans que les applications Google soient préinstallées, car Huawei n’a toujours pas le droit de travailler avec Google.

Le P40 Pro, quant à lui, devrait être la meilleure réponse de Huawei à l’iPhone 11 et au Galaxy S20 Ultra de Samsung, ce qui signifie que le téléphone portera un prix élevé.

Un nouveau rapport de la Grèce affirme maintenant que les modèles P40 seront plus abordables que les téléphones S20, contrairement à ce que disait une fuite il y a quelques jours.

Le coronavirus fait des ravages dans le monde entier, mais ce n’est même pas le plus gros problème de Huawei. La société est sur le point de lancer un tout nouveau téléphone de la série Huawei P qui sera plus sophistiqué que jamais. C’est également le premier modèle de la série P à présenter un énorme défaut: le manque d’applications Google préinstallées auxquelles les acheteurs des marchés occidentaux se sont habitués. C’est une chose pour Huawei de vendre des téléphones Android à des clients chinois qui ne s’attendent pas à des applications Google sur ces appareils, et une autre pour convaincre les utilisateurs Android inconditionnels de passer à un système d’exploitation sans Play Store, Google Maps, Gmail, Chrome ou Rechercher.

L’épidémie de coronavirus et l’interdiction américaine seront deux problèmes majeurs qui pourraient nuire aux téléphones P40 dans les pays occidentaux. La seule façon de rendre ces téléphones plus attrayants est de les vendre à un prix plus abordable, et c’est pourquoi vous allez aimer cette rumeur P40 Pro si vous envisagez d’en acheter un.

Si vous êtes un fan des téléphones Huawei P, vous savez peut-être déjà qu’il y a quelques jours, le P40 aurait le même problème que le Galaxy S20. Il pourrait être plus cher que prévu, et certainement plus cher que l’iPhone 11, qui était l’iPhone le plus vendu d’Apple l’année dernière. Le Galaxy S20 commence à 999 $, soit 300 $ de plus que l’iPhone 11, et la dernière rumeur P40 affirmait que le combiné Huawei serait aussi cher que le nouveau téléphone de Samsung.

Cependant, la publication grecque TechBlog dit qu’on lui a dit la structure de prix réelle pour la série Huawei P40, et c’est une bonne nouvelle. Enfin, c’est une meilleure nouvelle qu’avant.

La série Huawei P40 de 128 Go coûtera 849 €, tandis que le P40 Pro de 256 Go coûtera 1139 € en Grèce, selon ce rapport. De plus, TechBlog indique que la série P40 comprendra également deux téléphones bon marché: le P40 Lite E et le P40 Lite, qui se vendront respectivement à 199 et 329 €.

Le P40 Pro sera le combiné le plus excitant de la série, et 1139 € restent un prix élevé à payer pour un nouveau smartphone. Cependant, ce rival du Galaxy S20 Ultra serait 210 € moins cher en Europe que le Galaxy S20 Ultra de Samsung. Quelles que soient les offres que vous profitez de l’achat d’un tout nouveau téléphone ces jours-ci, les produits phares coûtent toujours beaucoup d’argent, et c’est pourquoi le prix de départ est si important.

Compte tenu du contexte du lancement imminent du Huawei P40, qui est prévu pour le 26 mars, il sera intéressant de voir si Huawei peut convaincre suffisamment d’acheteurs en Europe de passer à un téléphone cher sans Google. Si, cependant, vous ne vous souciez pas de devoir passer à la boutique AppGallery de Huawei pour obtenir vos applications, mais que vous voulez un nouveau téléphone de la série P, vous pouvez toujours attendre que les prix baissent, ce qui se produit assez rapidement avec les téléphones Android

Cela dit, la fuite des prix de TechBlog n’est qu’une rumeur non confirmée à ce stade. Huawei diffusera son événement de lancement du P40 le 26 mars, date à laquelle la société annoncera également la structure de prix du téléphone.

