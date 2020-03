Le Pacific Science Center de Seattle met à pied plus de 300 personnes en raison de l’épidémie de COVID-19 – .

À la fin de l’Exposition universelle de Seattle de 1962, le Pavillon des sciences de la foire est devenu le Pacific Science Center à but non lucratif, devenant ainsi le premier musée américain fondé en tant que centre scientifique et technologique. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le Pacific Science Center, une institution légendaire de Seattle qui accueille des événements éducatifs et exploite deux théâtres IMAX, a mis à pied plus de 300 personnes à la suite de l’épidémie de COVID-19.

Le centre a fermé ses portes le 12 mars, à la suite de mandats de distanciation sociale émis par le gouverneur Jay Inslee et le comté de King. Compte tenu de l’incertitude quant à une éventuelle date de réouverture, l’association a décidé de licencier la plupart de ses employés jeudi.

“Cela a été très douloureux pour nous tous”, a déclaré vendredi à . le PDG du Pacific Science Center, Will Daugherty.

Les ordonnances du gouvernement obligent les entreprises à fermer et à réduire considérablement le personnel dans la région de Seattle, l’épicentre initial de l’épidémie américaine de COVID-19. Les startups technologiques de Seattle réduisent déjà leurs effectifs.

Will Daugherty. (Photo du Pacific Science Center)

Daugherty a déclaré que le centre n’a pas les ressources financières pour payer les employés pendant la fermeture. Il continuera de payer tous les employés à temps plein et à temps partiel pour leurs heures prévues jusqu’au 25 mars.

Une petite équipe continuera de faire «le travail minimum requis pour maintenir le Centre des sciences jusqu’à ce que nous puissions rouvrir», a déclaré Daugherty. Cela comprend la sécurisation de l’installation; prendre soin des animaux; collecte de fonds; et l’aider à gérer sa programmation numérique. Daugherty accueillera un panel virtuel de coronavirus avec des experts locaux de la santé le mardi 24 mars à 19 h. PT.

“Cet événement est un exemple de la façon dont nous faisons tout notre possible pour continuer à servir notre communauté en ligne”, a déclaré Daugherty. «Notre usine est fermée, ce qui signifie que nos revenus vont prendre un grand coup et nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à payer toute l’équipe. Mais la curiosité ne se ferme jamais. Nous allons expérimenter et innover pendant ce temps au service de notre mission pour enflammer la curiosité et alimenter une passion pour la découverte, l’expérimentation et la pensée critique. Tout cela est plus important que jamais. »

Le centre, construit à l’origine dans le cadre de l’Exposition universelle de Seattle en 1962, met également régulièrement à jour son site avec des démonstrations scientifiques et des expériences à faire à la maison.

Daugherty a rejoint le Science Center il y a plus de quatre ans après avoir travaillé pour McKinsey, AT&T, Expedia, Amazon et d’autres sociétés. Il a dit que le travail au centre est plus important que jamais, notant comment Inslee et d’autres chefs de gouvernement utilisent fréquemment le mot «science» lorsqu’ils parlent publiquement du nouveau coronavirus.

“La science et un public informé sont les meilleurs espoirs de l’humanité face au COVID-19, au changement climatique et à d’autres menaces”, a déclaré le PDG.

Daugherty a appliqué une mentalité de démarrage allégée et prenant des risques au fonctionnement du centre. Il a accueilli de véritables startups sur le campus de 7 acres où elles partagent le processus entrepreneurial avec des enfants et des familles en visite, et a expérimenté avec des conférenciers et des événements publics, créant un «salon commun pour la science et la technologie».

«Nous sommes profondément reconnaissants des contributions extraordinaires que chaque employé, bénévole et stagiaire a apportées à PacSci et du travail que nous faisons pour servir la communauté», a déclaré Daugherty. «Nous apprécions beaucoup le soutien de nos membres, invités, partenaires et donateurs. Nous avons hâte de rouvrir dès que les conditions le permettront. »