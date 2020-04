le package de vente a été repéré

Un certain temps s’est écoulé depuis la dernière fois que nous avons entendu parler de la prochaine gamme moyenne du géant Big Gc’est-à-dire de l’avenir Google Pixel 4a, mais aujourd’hui quelques nouvelles sont arrivées. Plus précisément, sur le portail Slashleaks une photo du forfait de vente de l’appareil.

Voici le package de vente du nouveau milieu de gamme de Google

Nous savons déjà que, du point de vue du design, ce nouveau smartphone empruntera certaines particularités à ses frères aînés Pixel 4 et Pixel 4 XL, et la photo de l’emballage de vente nous donne une confirmation supplémentaire. De la photo de l’emballage de vente, en fait, nous pouvons voir l’arrière de l’appareil où il y a un zcarré carré avec le seul capteur photographique positionné à l’intérieur avec le flashLED.

Cette zone rectangulaire semble donc ne pas dépasser beaucoup de la couverture arrière. Sur le cadre latéral, cependant, nous pouvons voir comment il y aura un bouton blanc marche / arrêt, au moins dans la couleur noire de l’appareil. Quant au forfait de vente, cela semble pratiquement identique à celui des frères aînés: boîte blanche avec uniquement le smartphone représenté.

La présentation officielle du Google Pixel 4a cela aurait dû déjà avoir lieu ces jours-ci, mais l’événement a été annulé (peut-être en raison de la pandémie). Pour le moment, donc, nous ne savons pas exactement quand il arrivera officiellement sur le marché. En attendant, nous résumons ci-dessous les principales fonctionnalités du smartphone.

Écran 5,8 pouces perforé en résolution FullHD + 60 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 730G

Appareil photo simple de 12 mégapixels

6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne

Batterie de 3080 mAh

Autre: USB Type C, prise audio, prise en charge 5G

Prix: 399 €