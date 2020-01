le paiement par tranches arrive en Italie

Amazon a lancé une nouveauté que beaucoup ne croiront pas vraie avant de la ressentir à la main: paiement en plusieurs fois. Le premier appareil qui a montré cette possibilité était un realme X2 (voici le lien), Des smartphones dotés d’excellentes fonctionnalités qui, comme vous pouvez le constater par vous-même, peuvent être payés en plusieurs fois. Mais comment fonctionne ce nouveau service?

En réalité, c’est très simple: une fois que vous avez choisi de payer l’article que vous achetez en plusieurs fois, vous pouvez différer le paiement en suivant certains critères de base. Amazon vérifiera vos besoins: une carte de crédit ou de débit non prépayée, vos paiements sur le site et d’autres informations. Après ce dessin, le premier versement sera payé avec le date d’expédition de l’article, le deuxième 30 jours plus tard, le troisième 60 jours plus tard et ainsi de suite.

Ce mode de paiement doit être appliqué à un seul produit éligible pour chaque catégorie de produits, j’ai une famille d’appareils Amazon dans votre panier au moment de l’achat. Une fois que vous avez effectué l’achat d’un produit ou de tout appareil d’une catégorie spécifique, il sera possible d’acheter un produit ou appareil supplémentaire de la même catégorie ou famille en bénéficiant du paiement échelonné.

Si vous voulez tous les codes du jour et toutes les meilleures offres du jour de Amazon, voici la nôtre chaîne officielle Telegram. Cliquez ici pour entrer immédiatement et gratuitement.

Amazon: vous pouvez désormais payer en plusieurs fois, mais à qui cette nouvelle méthode de paiement sera-t-elle autorisée?

Comme nous le lisons sur le site officiel d’Amazon: “Pour pouvoir utiliser ce mode de paiement, vous devez résider en Italie, votre compte Amazon.it doit être actif pendant au moins un an, vous devez avoir une carte de crédit ou de débit valide associée sur votre compte Amazon.it (non prépayé et expirant au plus tôt 20 jours après la date d’échéance du dernier versement) et vous devez présenter un bon historique de paiement sur Amazon.it. Ce mode de paiement n’est pas disponible lorsqu’il n’est pas affiché sur la page de détail de l’article “.

Mettez simplement Amazon il ne fera confiance qu’à ses utilisateurs les plus fidèles, juste pour ne pas tomber sur un catch and run général.