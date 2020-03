Le panneau d’actualités dédié aux coronavirus de YouTube est mis en ligne dans 16 pays – .

Google a placé un panneau d’actualités COVID-19 dédié sur la page d’accueil YouTube qui contient du contenu faisant autorité sur la pandémie.

Le nouveau panel a été mis en ligne dans 16 pays et sera placé dans la section Vidéos recommandées.

Le panneau d’actualités COVID-19 comprend les dernières vidéos de diverses sources d’information réputées et est destiné à réduire la propagation des fausses nouvelles.

Google est en train de créer un site d’information COVID-19 à l’échelle nationale qui devrait également inclure des détails sur les lieux de dépistage et de test, mais la ressource n’est pas encore accessible au public. Mais ce n’est pas la seule chose que Google fait pour améliorer l’accès à des informations précises sur la pandémie de coronavirus.

Au cours des dernières semaines, Google a contrôlé le contenu des coronavirus sur YouTube pour empêcher la désinformation de devenir virale. Vous avez peut-être vu des bannières apparaître sur le site de streaming vidéo qui vous indiquaient de véritables informations COVID-19. Google est maintenant prêt à intensifier ces efforts en apportant un énorme changement à la page d’accueil YouTube. Une étagère COVID-19 a été mise en ligne dans 16 pays, et vous devriez commencer à la voir bientôt.

Google a confirmé le déménagement sur son compte Twitter officiel pour YouTube, où il a publié un aperçu de ce à quoi ressemblera la nouvelle section COVID-19 sur la version mobile du site:

Nous voulons que tout le monde ait accès à du contenu faisant autorité pendant cette période difficile. Nous lançons donc une étagère COVID-19 sur notre page d’accueil dans 16 pays. Nous nous étendrons également à davantage de pays. pic.twitter.com/nivKDZ2mHo

– YouTubeInsider (@YouTubeInsider) 19 mars 2020

On ne sait pas exactement ce que sont ces 16 pays, mais 9to5Google souligne que le service a été mis en ligne au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada pour le moment.

Si vous vous trouvez dans l’un des pays où la mise à jour est en ligne, vous trouverez la section d’actualités COVID-19 sur la page d’accueil, placée juste sous le flux vidéo recommandé. Dans ce document, vous devriez voir des nouvelles en vedette sur certains des derniers développements. Les sources incluent, mais sans s’y limiter, ABC News, BBC News, Bloomberg, CBS This Morning, CBS Evening News, CNBC, CNN, MSNBC et NBC News, comme le montre la capture d’écran suivante.

Source de l’image: YouTube

Un rafraîchissement fait apparaître de nouveaux clips et randomise l’ordre des clips existants.

La section COVID-19 variera probablement selon le pays, bien sûr, mais ce qui est important pendant cette période de turbulences, c’est d’obtenir vos nouvelles de sources fiables, plutôt que de tomber sur des sites qui traitent de la désinformation et des théories du complot. Passer plus de temps à la maison ne sera pas une tâche facile pour certaines personnes, mais un accès rapide aux divertissements et aux nouvelles devrait faciliter les mois suivants.

Séparément, YouTube a rejoint Netflix et a annoncé qu’il réduirait la qualité vidéo en Europe pour aider à réduire la pression sur les réseaux causée par l’augmentation du trafic des millions de personnes restant à la maison.

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

