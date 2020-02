Le Pape s’engage dans le train de l’IA

Le Vatican s’est associé à Microsoft et IBM pour promouvoir le développement éthique de l’intelligence artificielle (IA) tout en appelant également à la réglementation de la reconnaissance faciale et d’autres technologies intrusives.

Les géants de la technologie ont signé l’engagement du Vatican “Rome pour l’éthique de l’IA” qui affirme que la technologie doit respecter la vie privée, fonctionner de manière fiable et le faire sans parti pris. Il indique également que la technologie de l’IA devrait tenir compte des «besoins de tous les êtres humains» et fonctionner de manière transparente.

Le document reflète les préoccupations croissantes des entreprises et des institutions quant à la nécessité de mettre en place des restrictions à mesure que les cas d’utilisation de l’IA continuent d’évoluer. Par exemple, les organismes d’application de la loi ont utilisé des systèmes de reconnaissance faciale pour enquêter sur les délits, tandis que les entreprises du Fortune 500 se sont tournées vers l’IA pour examiner les candidats à un emploi.

Ces deux cas illustrent des tâches à enjeux élevés où le déploiement d’un système d’IA avec des logiciels inexacts ou biaisés pourrait nuire aux gens au lieu de les aider.

Éthique de l’IA

Le pape François a également mis en garde contre les dangers de l’IA utilisée pour extraire des données, souvent à l’insu des individus, à des fins commerciales et politiques, déclarant:

«Cette asymétrie, par laquelle quelques privilégiés savent tout sur nous alors que nous n’en savons rien, émousse la pensée critique et l’exercice conscient de la liberté. Les inégalités se développent énormément; les connaissances et les richesses s’accumulent entre quelques mains, ce qui présente de graves risques pour les sociétés démocratiques. »

Bien qu’IBM et Microsoft aient tous deux signé le document du Vatican, on ne sait toujours pas si d’autres sociétés de technologie s’y rallieront. Dans le même temps, nous ne savons pas non plus comment les signataires mettront en œuvre les principes énoncés dans l’engagement du Vatican.

En plus du nouveau document, les responsables du Vatican ont également déclaré qu’ils pourraient potentiellement fournir des documents pour un éventuel document papal sur l’IA.

