Le partage de spectre Ericsson permet aux opérateurs d’utiliser les mêmes fréquences pour la 4G et la 5G

Ericsson a mis sa technologie de partage de spectre dynamique à la disposition des opérateurs mobiles du monde entier, affirmant que l’innovation réduira le temps, le coût et la complexité des déploiements 5G.

La transition vers la 5G exerce des pressions importantes sur les coûts et les opérations sur les opérateurs qui doivent acquérir de nouveaux équipements de spectre et de réseau. Mais en même temps, ils doivent prendre en charge leur base d’abonnés 4G existante.

Le partage de spectre Ericsson permet aux opérateurs d’utiliser les mêmes fréquences et le même kit radio pour la 4G et la 5G grâce à une mise à niveau logicielle. Cela signifie que les actifs 4G existants peuvent être maximisés et que le compromis entre les deux formes de connectivité est éliminé.

Partage de spectre Ericsson

Des algorithmes intelligents allouent le spectre en fonction de la demande des utilisateurs avec une latence de seulement 1 ms, garantissant une expérience utilisateur optimale. Le partage de spectre Ericsson peut être utilisé avec n’importe laquelle des cinq millions de radios que l’entreprise a expédiées depuis 2015 et est déjà utilisée par Swisscom et Telsta, entre autres.

«Pour la première fois, nos clients n’ont pas à refaire le spectre avant de déployer un nouveau« G »et peuvent rapidement obtenir la 5G avec la même empreinte qu’aujourd’hui avec la 4G», a déclaré Fredrik Jejdling, responsable des réseaux chez Ericsson. «Au cours des 12 prochains mois, plus de 80% des réseaux commerciaux 5G que nous soutenons utiliseront notre solution de partage de spectre pour atteindre une large couverture 5G.»

Ericsson estime que sa technologie de partage de spectre dynamique est la preuve de sa supériorité sur le marché des équipements de télécommunications 5G. Huawei a souvent déclaré qu’il pensait avoir jusqu’à 18 mois d’avance sur ses concurrents, une fierté que son rival suédois conteste.

«Nous pensons que nous menons la 5G. Nous avons 81 contrats commerciaux et nous pensons que c’est le nombre le plus élevé », a déclaré Jejdling lors d’un événement à Londres au début du mois.

«Nous avons déployé 24 réseaux à travers le monde et nous sommes les premiers à le faire sur quatre continents, il est donc difficile de voir qui que ce soit devant nous à ce stade… nous pensons que nous avons un portefeuille compétitif qui est au même niveau ou en avance sur nos concurrents. “