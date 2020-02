Le patch Diablo 3 PTR avec de nouveaux ensembles de classes est désormais disponible

Diablo 3 a publié son dernier patch pour les tests publics, vous permettant de tester de nouveaux ensembles de classes. Si vous êtes dans le domaine des tests publics sur PC, vous pouvez essayer les nouveaux ensembles pour Barbarian, Witch Doctor et Wizard, entre autres changements dans la mise à jour 2.6.8.

L’ensemble de classes “Horde de quatre-vingt-dix sauvages” du barbare augmente la frénésie, le féticheur obtient la “Tenue de parade de Mundunugu” pour changer sa capacité de barrage d’esprit, et le “voile de Typhon” du magicien apporte des modifications à la capacité d’hydre. Blizzard a également noté qu’il avait ajouté des légendaires supplémentaires pour compléter les nouvelles versions. Si vous souhaitez aider à tester les nouveaux ensembles, Blizzard recommande de se concentrer sur un pendant le temps limité, plutôt que d’essayer de les essayer tous les trois.

En plus de ces ensembles de classes, le patch introduit un nouveau thème de la saison 20, Saison des archives interdites. Ce thème sera accompagné d’un cube Kanai révisé qui supprime bon nombre de ses restrictions habituelles. L’objectif est de permettre aux joueurs d’augmenter leur propre niveau de puissance plutôt que de se concentrer sur les effets environnementaux. Jouer à la saison 20 gagnera un nouveau cadre pour animaux de compagnie et portrait.

Blizzard a régulièrement mis à jour Diablo 3 avec de nouveaux ensembles de classes, des mises à jour et d’autres objets à collecter, ainsi que des défis saisonniers. Pendant ce temps, la société travaille sur Diablo 4 et vient d’apporter un nom notable pour aider à diriger la franchise Diablo: l’ancien directeur de Gears of War, Rod Fergusson.

Diablo 3 PTR Patch 2.68

Général

Les machines et les organes infernaux sont désormais soumis au ramassage sous vide Les plans de fabrication des caches de primes sont désormais garantis à moins que tous les plans n’aient été appris

Saisons

Un nouveau thème de saison a été ajouté pour la saison 20, la saison des archives interdites: pour la durée de la saison 20, tous les emplacements du cube de Kanai pourront sélectionner des pouvoirs légendaires parmi les armes, les armures ou les bijoux.Cela signifie que vous pouvez sélectionner trois Pouvoirs d’armure, trois pouvoirs d’arme, trois pouvoirs de bijouterie ou toute autre combinaison de ceux-ci dans toutes les catégories.Les objets ne sont pas auto-additifs ou multiplicatifs (ce qui signifie que vous ne pouvez pas empiler des multiples de la puissance du même objet) Une fois la saison terminée et les personnages basculent sur Non -Saison, les joueurs auront tous les pouvoirs actuellement actifs dans leur réinitialisation du cube de KanaiNote du développeur: Comme nous l’avons souligné dans notre blog Developer Insight, nous voulons continuer à être créatifs (et peut-être un peu fous) avec les thèmes de saison et les pouvoirs que nous ajoutons au jeu. Certains joueurs nous ont dit qu’ils préféraient des thèmes qui rendaient votre personnage directement plus puissant plutôt que de devoir se concentrer sur l’environnement autour de vous. Si cela vous décrit, alors la saison des archives interdites devrait vous convenir, et nous sommes vraiment intéressés de voir comment cela change le jeu pour la saison 20.Deux nouvelles récompenses saisonnières sont disponibles pour les joueurs qui terminent complètement le voyage de la saison 20. , y compris un nouveau cadre de portrait et un nouvel animal de compagnie

Des classes

Crusader Heaven’s Fury L’animation de la rune Fires of Heaven ne peut plus être annulée plus tôt.

Articles

Note du développeur: Avec le patch 2.6.8, nous ajoutons trois (!) Nouveaux ensembles de classes avec des objectifs similaires à ceux que nous avons inclus dans le patch précédent. Chaque ensemble a été conçu principalement pour stimuler les compétences et les styles de jeu demandés depuis longtemps, que nous avons retirés directement des commentaires de la communauté. Frenzy, Spirit Barrage et Hydra étaient des demandes qui offraient de nombreuses possibilités d’exploration du gameplay, et nous avons hâte de voir ce que les joueurs font avec ces nouveaux outils à leur disposition. Des modifications supplémentaires ont été apportées aux légendaires supplémentaires associés pour compléter ces versions. Il est essentiel lorsque vous fournissez des commentaires sur ces ensembles d’indiquer si vous utilisiez ou non le buff de la saison 20 pendant vos tests; Bien que les commentaires de toute nature soient les bienvenus, nous sommes particulièrement intéressés par les tests non saisonniers car ils refléteront mieux les performances à long terme de ces ensembles. Manteau de canalisation Le bonus accordé par cet élément se produit maintenant 1 seconde après le début de la canalisationBarbareNouvel ensemble de classe: bonus de 2 pièces de la Horde des quatre-vingt-dix sauvages: double l’efficacité de tous les cris. Les ennemis redoutés subissent deux fois plus de dégâts. Bonus de 4 pièces: chaque cumul de Frénésie réduit les dégâts subis de 5%. Bonus de 6 pièces: Frénésie inflige 1000% de dégâts supplémentaires par cumul.La frénésie champion incontestée gagne l’effet de chaque rune et inflige 300 à 400. % de dégâts augmentés.La frénésie révérée de Bastion se cumule désormais jusqu’à 10 fois et touche un temps supplémentaire par attaque. Chaque coup supplémentaire sera enchaîné à tous les ennemis à moins de 15 mètres et les dégâts sont répartis entre tous les ennemis affectés.FéticheurNouvel ensemble de classe: Bonus de 2 pièces Regalia de Mundunugu: Big Bad Voodoo vous suit maintenant et dure deux fois plus longtemps.4 Bonus de pièce: Bénéficiez de 50% de réduction des dégâts pendant 30 secondes lorsque vous entrez dans le royaume spirituel Bonus de 6 pièces: Spirit Barrage inflige une augmentation des dégâts égale à 50 fois votre régénération de mana par seconde. Le barbier Au lieu d’infliger des dégâts directs, votre barrage spirituel s’accumule désormais sur la cible. Lorsque vous arrêtez de lancer, il explose et inflige 225-250% 400-500% des dégâts accumulés à tous les ennemis à moins de 15 mètres.Gazing Demise Spirit Barrage gagne la rune Phantasm. Chaque fantasme actif dure deux fois plus longtemps, augmente les dégâts de Spirit Barrage de 40-50% 100-150%, et augmente également le taux d’attaque des spectres de Manitou. Désormais, roule toujours avec la chance de coup critique au lieu de la vie par seconde.sorcierNouvel ensemble de classes: Bonus 2 pièces du voile du Typhon: doubler la durée des hydres et augmenter le nombre de têtes sur les hydres à plusieurs têtes de 2 Bonus 4 pièces: les dégâts subis sont réduits de 8% pour chaque tête Hydra vivante aussi longtemps car il en existe un disponible. Chaque fois que vous subissez des dégâts, une tête d’hydre meurt. Bonus de 6 pièces: les hydres infligent 1000% de dégâts supplémentaires pour chaque tête d’hydre vivante. Sparker de serpent Vous pouvez avoir une hydre supplémentaire active à la fois et elles infligent 450 à 600% de dégâts supplémentaires. Le magistrat Hydra de givre Vos hydres lancent désormais périodiquement Frost Nova et infligent 450-600% de dégâts supplémentaires. Sigle gravé Le bonus accordé par cet objet se produit désormais 1 seconde après le début de la canalisation. Souhait mortel Le bonus accordé par cet objet se produit désormais 1 seconde après la canalisation a commencé.

Bugs

Plusieurs problèmes avec l’ajout / la suppression de joueurs dans le groupe et le démarrage de nouveaux jeux en groupe ont été résolus. Trimmings du capitaine Crimson Correction d’un problème où le bonus d’ensemble n’augmentait pas la réduction des dégâts lors de l’utilisation de Devour – VoraciousCrusader Correction de l’orthographe de “Imperius” sur le texte de la saveur pour plusieurs pièces de l’ensemble Aegis of Valor Correction d’un problème où les boulons lancés par Poing of the Heavens – Divine Well ne parvenaient pas à zapper les ennemis

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Diablo IV – Bande-annonce “Par trois, ils viennent”

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.