Le patron de l’émission de télévision Witcher répond à la campagne pour que Mark Hamill joue Vesemir

Le patron de l’émission Witcher TV, Lauren Hissrich, a répondu à la campagne de fans pour que l’acteur de Star Wars Mark Hamill joue Vesemir dans la deuxième saison de l’émission Netflix. Elle a dit à IGN qu’elle avait été époustouflée quand Hamill a tweeté à propos de The Witcher, et elle a admis que Hamill “a toujours été intéressant” pour avoir pu être jeté dans l’émission.

Cependant, il est trop tôt pour dire si Hamill jouera réellement Vesemir – ou tout autre rôle – dans la prochaine saison de deuxième année de The Witcher.

“Mark a toujours été d’intérêt pour moi et d’intérêt pour le projet”, a déclaré Hissrich. “Nous n’avons pas encore contacté son agent parce que nous ne jouons pas encore le rôle, mais cela étant dit, j’aime ce qui se passe sur Internet. Et j’aime toutes les réactions des fans. Bien sûr, nous ‘ ai vu ce que possède une énorme base de fans The Witcher, et pour ajouter cela à une base de fans de Star Wars … ça me fait exploser un peu l’esprit. “

En mars 2018, Hamill a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce qu’est The Witcher, mais il était d’accord avec un fan qui a dit qu’il devrait jouer Vesemir. Hissrich a décrit Vesemire comme paternel, sage, vif et ancien, ce qui semble correspondre au personnage de Hamill Luke Skywalker de Star Wars.

CD Projekt Red, le développeur des jeux Witcher (le spectacle est basé sur les livres, cependant) a même sauté avec une image Photoshopped du visage de Hamill sur le corps de Vesemir.

La saison 2 de The Witcher devrait être diffusée sur Netflix en 2021, et Hissrich a annoncé qu’elle serait plus “plus linéaire” à la suite des critiques concernant la chronologie de la saison 1. Quelles que soient les inquiétudes que certains pourraient avoir à propos de The Witcher, il était extrêmement populaire sur Netflix. Non seulement cela, mais le succès de l’émission a aidé à propulser The Witcher 3 à son plus grand jour, tandis que l’éditeur de la série de livres d’Andrzej Sapkowski a commandé 500 000 exemplaires supplémentaires pour répondre à la demande.