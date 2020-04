Le patron de Xbox dit que la Xbox Series X a un «plan gagnant» contre PS5 – .

Le chef de Xbox, Phil Spencer, a offert sa première réaction à la plongée profonde technique de la PlayStation 5 cette semaine, et dit qu’il se sent «vraiment bien avec la façon dont la série X s’aligne».

Sony a écrasé Microsoft cette génération, mais Spencer dit que son équipe a un «plan gagnant» prêt pour la génération actuelle lorsque la Xbox Series X sera lancée cet automne.

La nouvelle pandémie de coronavirus a mis un grand nombre de nos vies en pause, mais bon nombre des lancements de produits de grande envergure qui ont été déclenchés bien avant que le virus ne bouleverse le monde ne soient encore en bonne voie pour 2020. Peu de lancements sont plus fortement prévu que ceux de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, et même au milieu de cette crise, le patron de Xbox, Phil Spencer, continue de faire pression pour susciter l’intérêt pour la console de nouvelle génération de Microsoft.

En parlant avec Podcast Unlocked d’IGN cette semaine, Spencer a présenté ses réactions à la «plongée profonde» de la PS5 que l’architecte système principal Mark Cerny a organisé il y a deux semaines en relation avec la Xbox Series X:

Sans aucun doute, je me sentais vraiment bien dans la façon dont la série X s’alignait. Maintenant, je pense que Mark et l’équipe ont fait du très bon travail sur le traitement audio dont ils ont parlé, leur technologie SSD est impressionnante, nous aimons ça. Nous avons vu le travail qu’ils ont fait. Mais vous savez, nous nous avons adopté une vision holistique de notre plate-forme, du CPU, du GPU, à la RAM, à l’architecture de vitesse de débit, à la latence, à la compatibilité – vous savez, il nous a fallu des années pour en arriver là.

Je respecterai certainement toute équipe de plate-forme qui se lance, cela prend juste beaucoup de travail. Mais je dirai que lorsque nous avons finalement vu la divulgation publique, je me sentais encore mieux au sujet des choix que nous avons faits sur notre plateforme. Et je m’attendais à ce que je le fasse.

Spencer est un cadre aussi ouvert et honnête que vous le trouverez dans l’industrie, mais il a accédé à son rôle actuel lorsque la Xbox était coincée dans une ornière, essayant et échouant de rivaliser avec la PS4 gagnante de génération. Le lancement de la Xbox Series X sera la première vraie chance de Spencer de battre Sony à tout prix, et sa réponse confiante en dit long sur la différence qu’il attend de cette génération par rapport à la dernière.

Spencer est également conscient que la décision de Sony de sous-coter la Xbox One à 500 $ avec un prix de 400 $ pour la PS4 a fait une énorme différence en 2013, et il n’a pas l’intention de faire la même erreur cette saison des fêtes:

Vous devez vous fixer un objectif de prix au début. Et puis vous vous retrouvez en quelque sorte lorsque vous voyez la concurrence entrer et commencer à planifier le marché. Je me sens bien sur le prix que nous allons pouvoir atteindre. Je me sens bien sur le prix et les capacités de performance que nous avons avec la série X. Je me sens incroyablement fort sur l’ensemble.

Nous allons certainement continuer à garder les yeux grands ouverts alors que nous nous dirigeons vers le lancement, en regardant ce que fait la compétition, mais vous savez, nous avons un plan et nous nous sentons très solides au sujet de notre plan. Nous pensons que c’est un plan gagnant. Je crois que nous avons un plan qui peut gagner, nous devons aller exécuter. Mais je me sens vraiment bien avec le plan que nous avons élaboré.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview d’une heure avec Phil Spencer sur Podcast Unlocked ci-dessous:

