Le PDG d’Accolade, Raj Singh, sur l’introduction en bourse de l’entreprise de technologie de la santé, la voie vers les bénéfices et le «deuxième coup» de la pandémie

Le PDG d’Accolade, Raj Singh, s’entretient avec . lors d’un appel vidéo après l’introduction en bourse de la société jeudi.

Le prix de l’action Accolade est en hausse de 38% depuis son introduction en bourse jeudi, marquant un début réussi pour la société de gestion des prestations de santé à une époque d’incertitude sans précédent dans l’industrie, l’économie et le reste du monde.

«L’environnement d’aujourd’hui est clairement très unique», a déclaré Rajeev «Raj» Singh, PDG d’Accolade, dans une interview accordée à . peu après que les actions de la société ont commencé à se négocier sur le Nasdaq. «Nous avons déposé pour rendre public en février de cette année. La pandémie a frappé, et le marché a traversé le plancher en mars, et pourtant il a rebondi. Même avec son rebond, cependant, le monde dans lequel nous vivons en tant qu’entreprise de technologies de la santé a été perturbé de bien des façons. »

De Concur à Accolade: C’est aussi très différent de la dernière fois que Singh a fait une entrée en bourse, en 1998. C’était la société de gestion des voyages et des dépenses Concur Technologies, qu’il a cofondée avec son frère, investisseur et chef d’entreprise Steve Singh; et leur partenaire commercial, Mike Hilton, qui travaille toujours avec Raj Singh en tant que chef de produit Accolade.

Après avoir réinventé les activités sous-jacentes de Concur à plusieurs reprises, ils ont vendu la société à SAP en 2014 pour 8,3 milliards de dollars.

« En termes commerciaux, j’étais un enfant, et c’était la première chose sur laquelle j’ai vraiment travaillé », a déclaré Singh lorsque nous avons demandé comment les introductions en bourse se comparaient. «Nous avons eu la chance que cela devienne quelque chose dont nous pouvons tous nous souvenir et être fiers. Mais je ne pense pas que je savais à quel point c’était spécial en 1998.… Ce que vous reconnaîtrez au prochain tour, c’est à quel point ces moments sont rares. Et peut-être que vous les chérissez un peu plus. »

Autre grande différence cette fois: tout sur le processus a été mené à distance, du roadshow à la sonnerie de cérémonie de la cloche du NASDAQ.

Le PDG d’Accolade, Raj Singh, en vidéo à Times Square à New York pour la sonnerie virtuelle de la cloche d’ouverture du Nasdaq. (Via le webcast Nasdaq)

Le «deuxième coup» de la pandémie: Accolade, qui divise son siège social entre Seattle et Philadelphie, a déposé ses documents initiaux d’introduction en bourse alors que l’épidémie de COVID-19 commençait à se propager à l’échelle mondiale, soulevant initialement des questions quant à savoir s’il allait poursuivre l’offre.

Mais le marché des introductions en bourse s’est révélé résistant à la récession, et Singh a déclaré que la pandémie avait aidé à illustrer l’importance de la proposition de valeur de base de l’entreprise. Accolade offre une plate-forme technologique pour aider les employés de ses entreprises clientes à naviguer dans leurs prestations de santé, avec l’aide d’assistants de santé qualifiés.

Ces gens ont besoin d’aide. Les maladies chroniques n’ont pas disparu parce que la pandémie a commencé.

« Les soins de santé sont plus mis à l’épreuve aux États-Unis aujourd’hui, en juillet, qu’en janvier, avec une marge importante », a déclaré Singh. «Et nous pensons donc que notre moment a un impact plus profond aujourd’hui qu’il ne l’aurait été si nous avions été rendus publics en mars. Parce que le monde commence à reconnaître: «Hé, nous ferions mieux de vraiment prendre au sérieux le changement des soins de santé dans ce pays.»

En plus d’aider les entreprises et les travailleurs à naviguer dans COVID-19, Accolade envisage ce que Singh appelle le «deuxième coup de cette pandémie», alors que les procédures et traitements médicaux électifs pour les maladies chroniques reviennent après avoir été différés par des personnes touchées par la conjoncture économique. ralentissement ou préoccupé par une exposition potentielle au virus dans les établissements de santé.

«Ces gens ont besoin d’aide», a-t-il dit. «Les maladies chroniques n’ont pas disparu parce que la pandémie a commencé. Et donc notre solution est, à certains égards, encore plus précieuse pour les prospects et les clients aujourd’hui. »

Risque commercial lié aux gros clients: Un des facteurs de risque qui ressort dans les dossiers réglementaires d’Accolade est le volume élevé des affaires qui provient d’une poignée de clients. Comcast Cable, American Airlines, Lowe’s et State Farm représentaient au total 59% des revenus de la société, soit 132,5 millions de dollars, pour son exercice 2020, qui s’est terminé en février.

Singh a déclaré qu’Accolade cherche à continuer d’augmenter ses revenus globaux afin de réduire sa dépendance relative à l’égard de ces contrats. Le chiffre d’affaires a augmenté de 40% au cours de son dernier exercice, et la société a plus que doublé son nombre total de clients corporatifs à 60, le portant à 1,7 million de membres.

« L’environnement de la demande est vraiment fort », a déclaré Singh. « Nous envisageons une entreprise que nous pensons pouvoir continuer à croître et continuer à réduire une partie de cette concentration. » En outre, a-t-il noté, « tous ces clients sont garantis par des contrats à long terme, et nous avons construit une excellente marque avec ces clients et avec leurs membres. »

Perspectives de rentabilité: Accolade a enregistré une perte nette de 51,4 millions de dollars pour l’exercice 2020, une amélioration par rapport à sa perte nette de 56,5 millions de dollars l’année précédente.

Combien de temps jusqu’à ce que l’entreprise réalise un bénéfice? « Nous pensons qu’il est important de continuer à montrer des progrès en termes de rentabilité de l’entreprise », a déclaré Singh. «Nous avons fait des progrès au cours des dernières années. Nous prévoyons un flux de trésorerie positif, ou presque, dans quelques années. »

Cependant, il a fait une mise en garde: « Tout le monde comprend que les soins de santé dans ce pays sont défectueux », a-t-il déclaré. «C’est un écosystème de 3 billions de dollars. Il a besoin de perturbations, et nous jouons un rôle à cet égard. Nous devons nous assurer que nous continuons à investir dans cette perturbation et dans cette opportunité pour améliorer cela. »

Seattle comme base d’attache: Singh et Hilton ont établi Seattle comme deuxième siège social d’Accolade après avoir rejoint en tant que dirigeants en 2015. Accolade approche 200 personnes à Seattle, sur 1 200 employés à travers l’entreprise.

« Cette culture de l’innovation, liée au désir de faire la bonne chose, de faire du bien au monde, est quelque chose qui, selon nous, rend Seattle vraiment unique », a-t-il déclaré. «Attirer des gens qui voulaient construire une technologie, mais le faire sur quelque chose qui a vraiment eu un impact tangible et positif sur le monde, a été l’une des choses les plus gratifiantes de la construction du bureau ici à Seattle…. Le cœur de la ville est bien représenté par les gens qui lancent la construction de cette entreprise. »

« Finalement, nous allons rentrer dans ce bureau, j’espère », a-t-il déclaré.