Le PDG d’Amazon a crié à plusieurs blagues lors de l’ouverture des Oscars – .

Jeff Bezos, à gauche, aux Academy Awards dimanche. (Capture d’écran Twitter via ABC)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, était de retour aux Oscars dimanche soir et même s’il n’y avait pas d’hôte officiel, les comédiens Steve Martin et Chris Rock en ont pris note dans un monologue qui a ouvert le spectacle.

“Jeff Bezos est là!”, A déclaré Rock. “Super acteur,” répondit Martin alors que la caméra rattrapait Bezos.

“Il a de l’argent. Quand il écrit un chèque, la banque rebondit », a déclaré Rock avant que trois autres blagues n’arrivent au milliardaire Bezos.

“Jeff Bezos est si riche, il a divorcé et il est toujours l’homme le plus riche du monde!”, A déclaré Rock. “Il a vu” Marriage Story “et pensait que c’était une comédie”, a-t-il ajouté, à propos du film nominé aux Oscars avec Adam Driver et Scarlett Johansson.

#Oscars: Steve Martin et Chris Rock prennent quelques coups à Jeff Bezos pic.twitter.com/LXfyE95ZiL

– Variety (@Variety) 10 février 2020

La caméra a surpris Bezos en train de rire avant que Rock et Martin n’achèvent les choses.

“Steve, avez-vous quelque chose à ajouter à propos de M. Bezos?” Demanda Rock.

“Non, j’aime recevoir mes colis à temps”, a déclaré Martin.

Bezos est un semi-régulier des événements de récompenses de cinéma et de télévision ces jours-ci, grâce à la force des offres d’Amazon Studios.

Amazon a obtenu une nomination aux Oscars cette année, pour «Les Misérables», un film français en compétition dans la catégorie du meilleur long métrage international. Amazon a remporté trois Oscars en 2017 – une première pour un service de streaming.