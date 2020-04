Le PDG d’Amazon affirme que la livraison d’épicerie réduit les émissions de carbone de 43% par rapport aux achats traditionnels – .

(Photo d’Amazon)

Au milieu d’une lettre annuelle dominée par la crise des coronavirus, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a fait une déclaration audacieuse sur les habitudes d’achat durables.

Bezos a longtemps déclaré que le commerce électronique est plus respectueux de l’environnement que la vente au détail en brique et en mortier, car il élimine le besoin de voyages séparés vers et depuis les magasins. Mais maintenant, Amazon élargit cette affirmation pour inclure la livraison d’épicerie, un service vers lequel un grand nombre d’Américains se sont tournés ces dernières semaines pour obtenir de la nourriture et d’autres produits essentiels sous ordonnance de verrouillage.

“Nos scientifiques ont développé un modèle pour comparer l’intensité en carbone de la commande d’épicerie Whole Foods Market en ligne par rapport à la conduite de votre magasin Whole Foods Market le plus proche”, a écrit Bezos dans sa lettre annuelle aux actionnaires. «L’étude a révélé que, en moyenne pour toutes les tailles de panier, les livraisons d’épicerie en ligne génèrent 43% d’émissions de carbone en moins par article par rapport aux achats en magasin. Des paniers plus petits génèrent encore plus d’économies de carbone. »

Les experts conviennent que la livraison d’épicerie et le commerce électronique peuvent être plus efficaces que les achats traditionnels, mais tout dépend des détails. Le type de véhicule de livraison, le nombre de commandes et la vitesse à laquelle un client attend les articles ont tous un impact sur l’empreinte carbone.

“En laissant votre nourriture partager un trajet avec d’autres commandes, la livraison d’épicerie a le potentiel de réduire le nombre de véhicules sur la route”, écrit l’Agence de protection de l’environnement dans une analyse du sujet. “Cependant, dans quelle mesure cela réduirait la pollution – le cas échéant – dépend de nombreux facteurs.”

Les véhicules de livraison obtiennent généralement moins de kilomètres au gallon que les voitures personnelles, mais ils transportent l’épicerie pour plus de clients. Amazon s’efforce de réduire l’empreinte carbone de ses services de livraison en passant à une flotte de fourgonnettes électriques. Cependant, Amazon est également célèbre pour offrir des délais de livraison toujours plus rapides, ce qui compromet les gains environnementaux des services de livraison.

L’EPA présente deux scénarios avec deux impacts très différents sur l’environnement. Dans le premier scénario, 30 familles commandent des produits d’épicerie en ligne le même jour et sont flexibles quant au moment de leurs livraisons. Cela permet à l’entreprise de livrer les 30 commandes ensemble en utilisant une camionnette qui obtient 14 mpg. Ce modèle pourrait réduire de moitié les émissions de carbone, selon l’EPA, ce qui est similaire aux réductions revendiquées par Bezos.

Mais dans le deuxième scénario, le véhicule de livraison obtient 10 mpg et les 30 clients sélectionnent des fenêtres de livraison spécifiques, ce que le service d’épicerie Amazon Fresh autorise dans des circonstances normales. Amazon a dû modifier ses politiques de livraison pour faire face à une augmentation de la demande de livraison d’épicerie provoquée par la crise du COVID-19. Les fenêtres étroites signifient que l’épicier ne peut livrer que neuf commandes en un seul voyage. Combiné à la consommation d’essence moins efficace du véhicule, ce scénario entraîne plus d’émissions de carbone que les déplacements personnels au magasin.

Le mode de transport d’un acheteur est également essentiel. Conduire seul à l’épicerie entraîne une grande empreinte carbone, mais la marche, le vélo ou les transports en commun sont parmi les moyens les plus respectueux de l’environnement pour faire l’épicerie. La livraison d’épicerie se situe généralement quelque part au milieu.

Les consommateurs peuvent rendre le processus plus durable en offrant des délais de livraison flexibles et en commandant tous leurs articles à la fois, plutôt que de passer des commandes distinctes tout au long de la semaine. Les entreprises qui offrent la livraison d’épicerie peuvent passer à des véhicules plus économes en carburant ou électriques, comme Amazon le fait dans le cadre de son initiative de développement durable.

Amazon a lancé le Climate Pledge l’année dernière, promettant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et demandant à d’autres entreprises de prendre le même engagement. Amazon achète 100 000 camionnettes électriques à Rivian dans le cadre de son programme de développement durable.

“Amazon fait face à des défis importants pour atteindre cet objectif parce que nous ne nous contentons pas de déplacer des informations – nous avons une infrastructure physique étendue et livrons plus de 10 milliards d’articles dans le monde par an”, écrit Bezos dans la lettre. «Et nous pensons que si Amazon peut arriver à zéro carbone zéro dix ans plus tôt, n’importe quelle entreprise peut – et nous voulons travailler avec toutes les entreprises pour en faire une réalité.