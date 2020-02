Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, vend plus de 1,8 milliard de dollars en actions, selon de nouveaux documents réglementaires – .

PDG d’Amazon Jeff Bezos. (Photo de fichier .)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a vendu plus de 1,8 milliard de dollars en actions dans des transactions commençant vendredi, selon des documents réglementaires rendus publics mardi.

Bezos a vendu plus de 905 000 actions d’Amazon à des prix allant de 2 003 $ par action à plus de 2 050 $ par action, selon les documents.

Les actions d’Amazon ont grimpé en flèche après son rapport sur les résultats trimestriels à succès jeudi, alors que la société a affiché un chiffre d’affaires de 87,4 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport au trimestre de l’année précédente, avec des bénéfices bien supérieurs aux attentes de Wall Street. Les ventes d’actions importantes par les principaux dirigeants d’entreprise sont souvent effectuées sur la base d’un calendrier établi à l’avance.

Bezos a déclaré en 2017 qu’il vendait environ 1 milliard de dollars par an pour financer Blue Origin, son entreprise spatiale commerciale, mais il a augmenté la taille et la fréquence des ventes d’actions. Il a vendu pour 2,8 milliards de dollars d’actions d’Amazon en août dernier. Amazon a refusé de commenter la dernière vente d’actions. Nous avons également contacté Blue Origin pour commentaires.