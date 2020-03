Le PDG d’Apple, Tim Cook, encourage le travail à domicile

Définir l’épidémie de coronavirus un “événement sans précédent”, le PDG de pomme Tim Cook encourage les employés de plusieurs bureaux mondiaux à “se sentir libres de travailler à distance si le travail le permet”, car 9 un 13 mars, Les rapports de Bloomberg.

Cook a envoyé un rappel aux employés qui étend les précédents accords de travail à domicile d’Apple pour certains travailleurs d’Apple en Californie et dans la région de Seattle. Dans la note, il a déclaré que la société “déploie des efforts importants pour réduire la densité humaine des infections”. La politique de télétravail s’appliquera aux bureaux situés dans “les zones à plus forte densité d’infections”.

Le coronavirus ne bloque pas seulement les travailleurs d’Apple aux États-Unis

En plus de Seattle, la liste comprend les bureaux d’Apple dans les régions californiennes de Santa Clara Valley et Elk Grove, ainsi que des bureaux en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, en Suisse et au Royaume-Uni.

Les travailleurs horaires dans les bureaux d’Apple dans le monde “continueront de percevoir des salaires conformes aux activités normales”, indique le communiqué.

Le mois dernier, Apple a fermé temporairement tous ses magasins de détail en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus (certains ont déjà été rouverts) et la société a limité les déplacements des employés. dans les zones les plus touchées, y compris Chine, Italie et Corée du Sud.

Apple a déclaré aux investisseurs dans une note du 17 février qu’en raison de l’impact du coronavirus, la société ne s’attendait pas à respecter son guide de revenus pour le deuxième trimestre. Il a averti que “l’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée”.