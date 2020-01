Le PDG d’Apple, Tim Cook, évite les questions sur les rumeurs concernant l’iPhone 12 5G

Le PDG d’Apple, Tim Cook, n’a jamais commenté les futurs produits Apple non annoncés, mais cela n’empêche pas les investisseurs et les analystes d’essayer un trimestre. Au cours de l’appel aux résultats d’Apple pour le T1 2020 aujourd’hui, Cook a de nouveau été interrogé sur les plans d’Apple pour la 5G.

L’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, a tenté de reconnaître l’évidence. “À un moment donné dans le futur, Apple lancera un iPhone 5G”, a-t-elle déclaré. La vraie question était centrée sur la taille d’un moteur de demande selon Cook, selon la 5G, et sur ce que sera «l’application de tueur» du point de vue des consommateurs.

Cook a expliqué que nous en sommes encore aux «premières étapes» du déploiement de la 5G et qu’il est «excité» par le pipeline d’Apple. Mais au-delà de cela, il n’avait pas grand-chose à dire.

“Nous ne commentons pas les futurs produits, alors j’essaie de contourner un peu. En ce qui concerne la 5G, je pense que nous sommes au tout début du déploiement à l’échelle mondiale. De toute évidence, nous ne pourrions pas être plus fiers de notre gamme et nous sommes très enthousiasmés par notre pipeline et nous n’échangerions notre position pour personne. »

Krish Shankar de Callan and Company a ensuite spécifiquement posé des questions sur la «vue générale» selon laquelle lorsque les téléphones 5G sortiront, «ils seront plus chers en raison des coûts de composants plus élevés», et comment cela joue dans la stratégie d’Apple à travers différentes marques. Encore une fois, Cook n’en avait pas.

«Encore une fois, je veux éviter de commenter les futurs produits. Mais en général, je pense que ce qui est important quand on pense à la 5G, c’est de regarder autour du monde les différents calendriers de déploiement. Et certains d’entre eux sont peut-être très différents de ce que vous voyez ici. En termes de prix, je ne voudrais pas commenter le prix des combinés qui ne sont pas annoncés. “

La gamme iPhone 12 devrait largement prendre en charge la connectivité 5G à l’aide de modems fournis par Qualcomm. Mis à part son commentaire sur le «pipeline», Cook n’a toutefois fourni aucune indication sur ce à quoi s’attendre.

