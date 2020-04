Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait une apparition surprise dans «The Tonight Show» via FaceTime

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait une apparition surprise dans “The Tonight Show” hier. Cook a rejoint Jimmy Fallon et Lady Gaga via FaceTime, s’engageant à ce qu’Apple fasse un don au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

La vidéo enjouée, diffusée dans l’épisode d’hier soir de “The Tonight Show”, montre Lady Gaga faisant un appel FaceTime impromptu à Tim Cook. L’objectif de cet appel était de confirmer le don d’Apple au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS.

“Bien sûr, nous apprécions tous tout ce qu’Apple a déjà fait pour prendre en charge COVID-19. En tant que PDG d’Apple, nous vous sommes très reconnaissants », a déclaré Lady Gaga. «Je me demandais juste, nous avons parlé hier soir d’un certain nombre pour le don. C’était assez important. Je voulais juste m’assurer que tout allait bien. “

“Vous pouvez me confirmer”, a répondu Cook. “Nous sommes très fiers d’en faire partie.” Le montant officiel du don n’a pas été communiqué, mais Apple a déclaré en mars qu’il avait fait don de plus de 15 millions de dollars aux efforts de secours de COVID-19 dans le monde. Ce nombre a probablement augmenté considérablement depuis lors.

Lady Gaga a dirigé la sollicitation de dons pour le Fonds de réponse COVID-19 de l’OMS aux côtés de Global Citizen. Il a été annoncé hier qu’Apple diffusera également en direct le concert-bénéfice virtuel «One World: Together At Home», organisé par l’OMS et Global Citizen.

La vidéo se termine avec Lady Gaga en plaisantant que son prochain single sera appelé “Tim Cook”. Découvrez le clip complet ci-dessous.

