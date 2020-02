Le PDG de Disney, Bob Iger, démissionne maintenant que Disney + est en ligne et que Fox a été acquis – .

Après avoir passé près de trente ans à The Walt Disney Company, pendant plus de quatorze dont il était le PDG de la société, Bob Iger se retire immédiatement. À sa place, Bob Chapek, l’ancien président de Disney Parks, Experiences and Products, a été nommé nouveau directeur général.

Iger restera en tant que président exécutif, dirigeant le conseil d’administration, dirigeant les efforts créatifs de l’entreprise et contribuant à assurer une transition en douceur jusqu’à l’expiration de son contrat le 31 décembre 2021.

“Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en bonne voie, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG”, a expliqué Iger dans un communiqué de presse mardi. «J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales multiformes de Disney, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de la société.»

Dans son nouveau rôle, Chapek supervisera tous les secteurs d’activité et fonctions d’entreprise de Disney tout en relevant d’Iger et du reste du conseil d’administration. Il sera éventuellement nommé au conseil d’administration, et Disney prévoit d’annoncer un nouveau directeur des parcs, expériences et produits Disney dans un avenir proche.

“Je suis incroyablement honoré et humble d’assumer le rôle de PDG de ce que je crois vraiment être la plus grande entreprise du monde, et de diriger nos membres et employés exceptionnellement talentueux et dévoués”, a déclaré Chapek dans le même communiqué. «Bob Iger a fait de Disney la société de médias et de divertissement la plus admirée et la plus prospère, et j’ai eu la chance de bénéficier d’un siège au premier rang en tant que membre de son équipe de direction.»

Source de l’image: Jordan Strauss / Invision / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

