Le PDG de Hipster Whale discute de la collaboration avec Apple pour le spin-off de Crossy Road et plus dans une nouvelle interview

Hipster Whale est le studio de jeu derrière le jeu à succès Crossy Road et son suivi plus récent de Crossy Road Castle. Dans une nouvelle interview avec CNET, Clara Reeves, PDG de Hipster Whale, explique une partie de l’histoire du jeu, le travail de l’entreprise avec Apple Arcade, et plus encore.

Reeves a parlé de son intérêt pour le codage et les jeux:

«J’ai toujours été fasciné par les jeux, mais il m’a fallu beaucoup de temps pour dire« Hé, quelqu’un fait ces choses. Je pourrais peut-être faire ces choses. », A déclaré Reeves. «J’ai vraiment adoré. J’étais Harry Potter à Poudlard, j’apprenais à lancer des sorts magiques. »

Avant Hipster Whale, Reeves a travaillé à la fois sur Atari et Krome Studios, où elle dit que le mentorat qu’elle a reçu l’aidera à former sa «carrière dans la production et le leadership de produits». Maintenant, elle se fait un objectif de favoriser le même mentorat avec ses employés de Hipster Whale.

Alors que le Crossy Road original a été vendu indépendamment par Hipster Whale, Crossy Road Castle est une exclusivité Apple Arcade. Apple Arcade est le service d’abonnement mensuel de 4,99 $ d’Apple qui propose plus de 100 jeux pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Selon Reeves, le jeu était un concept pendant un certain temps, mais Apple a contribué à lui donner vie.

Reeves a déclaré que le jeu dérivé était un concept pendant un certain temps, et Apple a aidé le projet à devenir réalité. Reeves a souligné l’importance d’avoir plus de plates-formes où différents types de jeux peuvent exister. Cela donne aux développeurs et aux joueurs plus d’options, a-t-elle déclaré.

Reeves a également ajouté que Hipster Whale travaille sur une fonctionnalité multijoueur en ligne pour Crossy Road Castle alors que les gens du monde entier pratiquent la distanciation sociale au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Le Crossy Road original est présenté dans l’App Store aujourd’hui comme le «jeu du jour». Cela survient alors qu’Apple met en avant les jeux et les applications des femmes chaque jour en mars, qui est le mois de l’histoire des femmes:

“Travaillant principalement avec des hommes, je n’ai vu personne dans aucun de mes lieux de travail passer par une grossesse, prendre un long congé, retourner au travail, tout en gérant sa carrière et sa famille”, a déclaré Reeves. «Je ne connaissais personnellement aucune autre femme de mon industrie qui avait vécu cela et qui pouvait m’en parler. À l’époque, je me sentais très seule et il m’a fallu un certain temps pour établir mon identité en tant que développeur de jeux et maman. »

L’interview complète vaut vraiment la peine d’être lue et peut être consultée sur CNET.

